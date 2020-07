Fuerte acusación contra Jimena Barón: ¿Se hizo los abdominales por un canje?

Jimena Baron

Mariela "Mimi" Alvarado, la novia de Luciano El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, dio una nota a “Intrusos”, América, y fiel a su estilo apuntó sin filtro contra Jimena Barón.

La mujer no solo dijo que la actriz devenida en cantante quiso seducir a su pareja hace unos años en Punta del Este, si no que ahora reveló uno de los secretos mejor guardados de la figura: al parecer su cuerpo fit no es productor de matarse en el gimnasio sino de la mano de un cirujano.

“¿Qué gym? Estos días estaban mostrando unas cositas sobre ella y yo tengo una data. Ella se hizo lo abdominales en Miami por canje con el mismo médico cirujano que tiene Mónica Ayos. Nunca mencionó nada al respecto, el doctor murió y se murió enojado porque nunca mencionó el canje. Ese era el acuerdo”, reveló Mimi.

La novia de Tirri además indicó que todo se puede comprobar con los cambios físicos que tuvo la joven en los últimos años que pasó de ser un poco más “rellenita” a tener un lomazo.