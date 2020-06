La furia de Belén Francese tras confirmar que tiene coronavirus: "Dejen de escupir para arriba"

Belén Francese

Miguel Ángel Cherutti confirmó que dio positivo de Covid-19 en charla con "Informados de todo", América.

El humorista estuvo como invitado hace unos días en "El precio justo", Telefe, donde se registraron varios casos, entre ellos su conductora Lizy Tagliani.

En las últimas horas Belén Francese confirmó que también dio positiva de coronavirus y había participado del mismo programa. Su pareja Fabián Lencinas también dio positivo.

"Lamentablemente me enteré hoy que tengo COVID, estoy en shock , con miedo, angustia y una mezcla de sentimientos pero más que nada con miedo por mi mamá porque la vi el viernes 12. Recen por ella, Los quiero mucho, Gracias a todos por estar pendientes. Voy a procesar esto", indicó preocupada la poetiza.

Horas más tarde, ante los mensajes que recibió de la gente vía redes, Francese se mostró muy enojada: "Respondo a los boludos de siempre. En el canal te toman la fiebre rostro con termómetro hay alcohol por todos lados!".

Y explicó: "Yo soy obse me lavo las manos 100 veces por día! No toco a nadie! Salía a trabajar! Mas que hay escasez! No a joder! Llegaba y directo a la ducha. Dejen de escupir para arriba".