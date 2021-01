La furia de Nacho Viale porque no le cargaron nafta a su moto en una estación de servicio: el motivo

Nacho Viale

Nacho Viale se mostró muy molesto desde las redes sociales por un episodio que vivió en una estación de servicio.

LEÉ TAMBIÉN: Juana Viale reveló qué hizo para conquistar a su novio en la primera cita

Al productor y nieto de Mirtha Legrand no le quisieron cargar nafta en la moto porque no estaba usando el chaleco refractario pese a, según él, haber cumplido con las normas de seguridad vial establecidas.

"Bueno, la ley más pelotud... que vi en mi vida... No te cargan nafta si no tenés chaleco refractario aunque tengo la mochila y la campera con protección. Me llenan un bidón y puedo cargarle yo", indicó con mucha bronca.

Nacho Viale

Y siguió en la grabación: "¿Quién es el pelotud... que inventó esta ley? Idiota! ¿Se dan cuenta de que una campera me protege mucho más que un chaleco? Y se ve más".

"Encima no te cargan nafta pero te venden el bidón para que cargues vos... Por favor, ¿quién fue el idiota que creó esto?", finalizó.