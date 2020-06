La furia de Yanina Latorre a puro gritos e insultos: "Me tienen todos los huevos muy al plato"

Yanina Latorre

Yanina Latorre compartió un video en Instagram a puro grito e insultos por las especulaciones que surgieron sobre sus ausencias al ciclo "Los Ángeles de la mañana", El Trece.

La panelista se mostró enardecida y aclaró que "no le pasó nada" y descartó tener coronavirus ante las preguntas que hacían periodistas. Además apuntó directamente contra la periodista Laura Ubfal.

"Falté dos días al trabajo. ¿No hay ningún panelisto o panelista o la conc.. del pato que falte al trabajo? Saben que me tienen los huevos al plato", indicó a puro grito.

"No tengo coronavirus, no estoy en cuarentena pedazo de mierdas, estoy en mi casa porque se me cantó la conc... Bien cantada. ¿O también tengo que hacer una declaración jurada cuando necesito hacer algo o tengo un problema? La pu.. que los parió!", siguió sacada.

Y lanzó: "¿Nunca tuvieron cagadera? ¿Nunca estuvieron cansados? Falté. Laura Ubfal pedazo de inútil, poniendo el abrazo final, por qué no me chupas la con... Laura Ubfal? Y vas y te haces un bañito de crema que te vendría bastante bien. Falto dos días a trabajar y es tema".

Cabe recordar que Ulises Jaitt la denunció en la Justicia por violar el aislamiento al estar a los abrazos con Santiago Maratea en el estudio de televisión.

El video.