Galíndez se quebró al hablar de Diego Maradona y la particular manera en que lo despidió

"Galíndez" estuvo como invitado al programa "Podemos Hablar", Telefe, y se quebró al recordar a su amigo Diego Maradona, quien falleció a los 60 años.

El ex utilero de la Selección Argentina, cuyo nombre es Miguel Di Lorenzo, contó entre lágrimas cómo se enteró la triste noticia esa mañana.

"Me llamaron desde una radio y me dijeron 'sentate' y me contaron que se murió Diego. Fue una bomba, como lo que pasó en el ´94", comentó Galíndez.

"Empezamos con los muchachos a llamarnos y a contarnos, y fuimos a velarlo a la noche", agregó.

Y Andy Kusnetzoff le consultó si se pudo despedir del Diez, a lo que él contestó de manera reveladora.

"Sí, estuve con él haciéndole masajes. Estaba él en el cajón y yo le decía 'Maestro, ¿cómo estás? Cuántas cosas nos hiciste vivir'. Y le acariciaba la cara, le masajeaba los gemelos, todo", dijo el ex utilero completamente quebrado.