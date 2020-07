Con el gato no: Natalie Pérez furiosa con los que aseguran que su mascota trae "mala suerte"

Natalie

Otra de las pasiones de Natalie Pérez es el cuidado de animales. La actriz convive con varias mascotas entre las que hay perros y gatos y, a partir de su separación con su ex pareja, y en plena cuarentena obligatoria por coronavirus, los animales se convirtieron en su mejor compañía.

Sin embargo, algunos de sus seguidores le señalan que una de sus mascotas quizás es el culpable de sus malas rachas. "Los gatos negros son yetas, dan mala suerte", le escribió un usuario haciendo enojar a la Natalie.

"A mí me trajo amor", respondió ella en primera instancia. Pero la idea le siguió dando vueltas en la cabeza, entonces decidió volver a explayarse sobre el tema.

"Me caen mal, muy mal, las personas que dicen que un ser vivo da mala suerte. Los que se tocan un huevo o una teta cuando viene alguien. Eso no está bueno, nadie da mala suerte y es muy feo para la persona. En este caso, mis negros no se enteran... Pero quería expresar que no me gusta", escribió.

Entonces volvió a indicar: "A mí me trajeron buena suerte y mucho amor".

