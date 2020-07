Gomorra, la serie que retrata la brutal organización criminal napolitana la Camorra

La mafia italiana cobra vida en dos temporadas que no dejan lugar para el bien. Sangrienta y adictiva le da vida al Bestseller.

Para todos los fanáticos de lo sangriento y lo oscuro, la mafia italiana cobra vida como primera medida bajo el bestseller de Roberto Saviano. Gomorra, la serie más exitosa de Italia, está basada en esta novela que según el mismo escritor comentó en diversas entrevistas, le costó su libertad desde la publicación en 2006. Debido a la peligrosidad de lo revelado en su texto, se encuentra escoltado en todo momento tras ser amenazado de muerte por la misma Camorra.

Fue así como Gomorra, la serie más cruda de la pantalla chica, llegó para mostrar la historia de una organización criminal del conocido clan Savastano. Este relato de carácter espeluznante, muestra de la forma más verídica y detallada posible, el funcionamiento interno de la mafia napolitana llamada Camorra. La producción es dirigida por Stefano Sollima e inclusive, el mismo Saviano participó para crear los diálogos de los personajes.

La trama

En la periferia norte de Nápoles existe una puja entre los clanes Conte y Savastano por obtener el control del área. Don Pietro (interpretado por Fortunato Cerlino) es el líder de la familia Savastano que se conforma además por Doña Inma su mujer y Gennaro su único hijo. Por otro lado, Salvatore Conte es el eterno enemigo y capo del otro clan.

La verdadera trama se centra no sólo en mostrar capítulo a capítulo el funcionamiento y la organización de los clanes criminales sino también la historia de cada personaje principal. De hecho, develar la construcción de las personalidades es algo muy importante para entender su presente al igual de cómo a lo largo de los episodios sufren grandes cambios debido a sus vivencias y cómo esos sucesos los transforman en personas completamente distintas a las que se observó al inicio de la temporada.

Una particularidad que diferencia a esta producción por ejemplo de la serie Narcos o Los Soprano, es la ausencia total de las fuerzas policiales. Esto refleja en el espectador una sensación de desamparo del bien ya que no se encuentra representado en ningún personaje. Esta bajada de línea es esencial para reflejar la crudeza de la organización y enlazar de algún modo el poder que los miembros tenían. A raíz de este conjunto de elementos, la trama busca cumplir un objetivo fundamental: mostrar que, el mal, obtuvo su victoria.

Inclusive, Roberto Saviano hizo referencia a este concepto comentando que “En este relato no hay sitio para la clásica batalla del bien contra el mal. Es más, no hay sitio para el bien. Tanto las fuerzas del orden público como la sociedad civil en su conjunto no son otra cosa que ruido blanco en medio de la banda ancha donde se producen las transacciones comerciales y las acciones delictivas del juego criminal que recreamos. No hay forma de contener el caos; por su mera escala, sólo puede verse amplificado.”

La organización criminal

En lo que respecta a la mafia en sí misma, la serie Gomorra se centra en narrar cómo la organización recluta miembros para la causa desde que son niños. De hecho, los sicarios de esta banda criminal, en su mayoría, son adolescentes.

Por supuesto que, este tipo de organización no podría subsistir sin algún tipo de apoyo. Es por eso, que la producción muestra también cuáles son las herramientas políticas y financieras que de algún modo respaldan y resguardar al clan. Esta especie de terreno libre sembrado por los miembros de la mafia hacen que puedan desarrollar la compra y distribución de la mercadería a su parecer.

Las amenazas y asesinatos forman parte del plan maestro que tiene como único fin no solo mantener los ingresos en alza sino también eliminar a todo aquello que pueda interferir. En este sentido, Nápoles es un lugar propicio para que todo este tipo de delincuencia puede fluctuar. Esto se debe a que los barrios son formados por muy pequeñas construcciones arquitectónicas fáciles de controlar. Y, existe por otro lado un alto índice de desempleo lo que hace parecer que la delincuencia sea una especie de salida laboral.

El único elemento romántico presente en la serie, al igual que sucede en la producción más famosa del mundo El Padrino, la mafia pareciera mostrar una desinteresada preocupación por los miembros de la sociedad. Es por eso que llevan a cantantes famosos a la plaza central napolitana para mantener un especie de contento barrial.

Es así como, sumergirse en las temporadas de Gomorra, exige que el espectador se mantenga tenso durante todo el relato y se prepare para escenas completamente sanguinarias.