Cuánto gana Green Day cada 1° de octubre por su hit “Wake Me Up When September Ends”

Green Day

Green Day, la banda estadounidense de pop punk​​​ y punk rock​​ liderada por el cantante Billie Joe Armstrong, lanzó en 2004, hace 16 años, “Wake Me Up When September Ends", un himno melancólico que marcó a los millennials e hizo que se vuelva costumbre escucharla una y otra vez cada primero de octubre.

La canción, traducida al español como "Despiértenme cuando septiembre termine", forma parte de "American Idiot", el séptimo disco del grupo y uno de los más exitosos, y está dedicada al padre del vocalista que murió cuando él era niño. Además, el video cuenta la historia de una pareja de novios, interpretada por los jóvenes Jamie Bell y Evan Rachel Wood, que se pelea y luego él se enlista al ejército y va a la guerra de Irak.

A pesar de la carga dramática de la historia y el videoclip, la canción pudo reconvertirse en un himno para gritar a los cuatro vientos como símbolo de "dejar atrás todo lo que pasó" y "empezar de nuevo a partir de octubre". Y este año en particular la pandemia de coronavirus que dominó al 2020 se sumaría a los motivos para hacerlo...

¿Cuánto escuchamos los argentinos esta canción?

Según YouTube en el ranking global Argentina está en el puesto #8 de los países que más videos vieron de Green Day y "Wake Me Up When September Ends" quedó en el puesto #2 de las canciones más escuchadas.

Si hablamos de las cifras específicamente en Argentina: "Wake Me Up When September Ends" está en el puesto #3 de las canciones más escuchadas de la banda en los últimos 7 días. En el primer puesto está "Boulevard of Broken Dreams", y segunda, "Basket Case". Además, las ciudades donde más escuchan los usuarios estos temas son: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Neuquén.

Cada año, a principios de septiembre y octubre, el video experimenta un aumento significativo en las vistas diarias. Según números de 2018, las visualizaciones pasaron de aproximadamente 50.000 por día a alrededor de 103.669 el 30 de septiembre y 107.058 el 1° de octubre, más del doble.

¿Cuánto gana la banda por cada reproducción?

Según la revista Rolling Stone, en 2017 el director musical global de YouTube Lyor Cohen dijo que la plataforma de video paga hasta US$ 0.003 por visualización en regalías. Sí tenemos en cuenta que tienen más de 100.000 reproducciones por día, Green Day estaría recaudando 300 dólares diarios sin hacer nada, entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

Green Day.

El interés por la canción en Google

En Google también se ve reflejado el fanatismo por esta canción, ya que cada septiembre de los últimos 5 años aumentó el interés de búsqueda de los usuarios por la canción en todo el mundo, y Argentina quedó en el puesto #9 de los países con mayor interés en el término.

Dentro de las consultas que más se hicieron en el buscador aparece "Wake me up when corona ends" ("Despiértame cuando el coronavirus termine"), que aumentó +5.000% por las parodias que se hicieron de la canción.

Los memes

Además del aumento de las reproducciones, cada comienzo de octubre las redes sociales vuelven trending topic palabras como "Green Day" o "Despierten a Billie", haciendo referencia a la canción. El fenómeno atraviesa cualquier red social y lo vuelve un tema de conversación entre los jóvenes. Acá algunos ejemplos: