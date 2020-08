Gustavo López tiene coronavirus: "Fui a hacerme el hisopado por las dudas"

Gustavo López en Radio La Red

Esta tarde, el periodista de Radio La Red, Gustavo López, confirmó en su programa, "De una, otro buen momento", abrió su programa confirmando que dio positivo en el hisopado que se hizo por prevención.

"Me dio positivo el examen de COVID. Fui por las dudas a hacerme el examen. No sentía absolutamente nada, apenas un dolor de cabeza, fui porque un compañero nuestro dio positivo entonce la radio me dijo que me vaya a hisopar. Tardan 72 horas en venir, mucho tiempo, ¿y qué hacemos ese tiempo esperando? Agarré el auto y me fui a un centro médico, me preguntaron síntomas y no alcanzaba para el hisopado. Les comuniqué que había un compañero que había tenido. Les dije que me dolía un poco la cabeza. Con eso no alcanza, volvé a tu casa, y les dije para no ir en vano, les dije que tuve algo de fiebre a la madrugada, me entraron y me hicieron el hisopado. En 48 horas me avisaron", dijo en charla con su equipo periodístico.

Gustavo López

López no tenía síntomas por lo que no querían realizar el hisopado en el sanatorio al que asistió. Allí inventó que tuvo unas líneas de fiebre y lo atendieron.

"No lo podía creer, me la jugaba que daba negativo porque yo no tenía síntomas. Me agarró un poco de bronca, perdés el invicto cuando menos lo merecía. Trabajando 160 días, haciendo las cosas bien, diciéndole que no a todo, sin ver a familia, amigos, llevaba todo a la radio, vaso, plato, tenedor, mi comida, todo hacía yo, todo el tiempo alcohol en gel, dejaba la zapatillas afuera, no saludaba a nadie y me cambiaba en un baño, hice todo lo que hay que hacer pero me pasó. No hay que tenerle miedo porque por suerte somos jóvenes y sanos. En 10 ó 12 días creo que voy a poder donar plasma. Me da pena por estar encerrado. Hice el esfuerzo haciendo el programa en doble turno con la voz media partida. Altero el orden de las tres personas que viven en mi casa, mi esposa hace tres días que duerme en un sillón, y a mis hijos no los puedo ver", expresó con cierto enojo.

Y finalizó: "No somos los médicos, son los grandes héroes de esta pandemia. Pero los periodistas somos esenciales, la gente tiene que estar comunicada e informada. Si puede estar entretenida, mejor. Ojalá mi trabajo haya servido para que la gente esté acompañada en esto 160 días de trabajo, pero es lo que me toca. A tirar para adelante".