Hernán Drago reveló cuántos días lleva sin tener sexo: "Más de..."

-Hernán Drago-

Hernán Drago se encuentra soltero desde hace un año, luego de haber puesto unto final a su relación con Bárbara Cudich, con quien estuvo durante 19 años.

Desde entonces, no se le conoció una nueva compañera. Y pese a que la cuarentena no facilitó la posibilidad de conocer a alguien, el modelo y panelista de "Pampita Online" admitió que está en sus planes.

“¿Tenés lista de espera para cuando pase la pandemia?”, le consultó Carolina Ardohain, sobre sus ganas de volver a salir con una candidata.

Y Hernán señaló: “Yo no lo llamaría lista de espera, pero tengo un par de chicas que me gustaría conocer y juntarme a tomar algo”. Luego, sobre si manda imágenes para probar que es él efectivamente, dijo: “Hay que ser muy precavido”.

“Por supuesto que me piden que mande fotos porque además el ‘sexting’ fue una recomendación que vino desde arriba y me quieren correr con eso. Me dicen ‘lo dijo el Presidente, mandame algo’. Pero nunca hice nada, ni siquiera con mi ex”, añadió.

La curiosidad no terminó ahí y Pampita fue por más, y preguntó: “¿Hace cuánto que estás en abstinencia?”. “Y… desde antes de la cuarentena. 100 días y un poquito más también porque yo había viajado el exterior”, confesó Drago, sorprendiendo a todos.