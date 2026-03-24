Camila Galante fue tajante ante los rumores entre Leandro Paredes con Emilia Mernes: "Siempre lo..."

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De este modo, parece caerse una de las teorías que más fuerza había tomado en las últimas horas y el foco se desplaza nuevamente hacia Rodrigo De Paul, actual pareja de Tini. Según estas versiones, él sería el verdadero destinatario de los mensajes, lo que habría sumado un nuevo capítulo a la interna con Emilia.

Qué dijeron sobre Emilia Mernes y Rodrigo De Paul

En Infama (America TV) varios panelistas pusieron el foco en que Emilia Mernes habría intentado acercarse a Rodrigo De Paul, pareja de Tini Stoessel. Como elemento que reforzaría esa hipótesis, recordaron que durante una de sus crisis con Tini, el mediocampista fue visto asistiendo solo a un show de la pareja de Duki, una escena que con el paso del tiempo volvió a tomar relevancia.

“Después pasaron cosas… A mí me hablan de chats”, agregó Santiago Sposato, dejando entrever que el conflicto podría haber ido más allá de aquella situación puntual. En la misma línea, Marcela Tauro lanzó una deducción que rápidamente se viralizó: “Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir… Si Tini la dejó de seguir es porque le escribió a De Paul”.

Por el momento, ninguna de las partes involucradas salió a confirmar estas versiones. Sin embargo, el tema escaló con fuerza en redes sociales y volvió a ubicar a Emilia en el centro de una polémica que crece entre especulaciones, señales cruzadas y un fuerte interés del público.