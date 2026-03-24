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Camila Galante fue tajante ante los rumores entre Leandro Paredes con Emilia Mernes: "Siempre lo..."

En medio del revuelo por las versiones que vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes, Camila Galante rompió el silencio y dio su versión de lo ocurrido.

24 mar 2026, 17:03
Camila Galante fue tajante ante los rumores entre Leandro Paredes con Emilia Mernes: Siempre lo...
Camila Galante fue tajante ante los rumores entre Leandro Paredes con Emilia Mernes: Siempre lo...

Camila Galante fue tajante ante los rumores entre Leandro Paredes con Emilia Mernes: "Siempre lo..."

Camila Galante se pronunció sobre los rumores que crecieron en los últimos días a partir del conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, en los que Leandro Paredes aparece señalado como uno de los involucrados en un supuesto intercambio de mensajes con la pareja de Duki.

En Agenda A24, el ciclo que conduce Horacio Cabak, la periodista Paula Varela reveló que mantuvo una conversación privada con la empresaria en medio del escándalo. Según contó, allí le dejó en claro que la artista no le habría escrito a él, sino que insinuó que los mensajes habrían sido para otro de los campeones del mundo.

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"No perdoné nada. No es a Leandro a quien le escribió. No se de que están hablando, siempre lo involucran a él", dijo en primera instancia. Y sumó, molesta: "Estaría bueno que le pregunten a Lean alguna vez".

Además, dejó en claro que no ocurrió nada durante la celebración posterior al campeonato del mundo de Qatar 2022: “En la fiesta de los campeones no pasó absolutamente nada. No tengo idea de si existieron mensajes con alguna otra persona y, si hubiera pasado algo, te lo diría sin drama".

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De este modo, parece caerse una de las teorías que más fuerza había tomado en las últimas horas y el foco se desplaza nuevamente hacia Rodrigo De Paul, actual pareja de Tini. Según estas versiones, él sería el verdadero destinatario de los mensajes, lo que habría sumado un nuevo capítulo a la interna con Emilia.

Qué dijeron sobre Emilia Mernes y Rodrigo De Paul

En Infama (America TV) varios panelistas pusieron el foco en que Emilia Mernes habría intentado acercarse a Rodrigo De Paul, pareja de Tini Stoessel. Como elemento que reforzaría esa hipótesis, recordaron que durante una de sus crisis con Tini, el mediocampista fue visto asistiendo solo a un show de la pareja de Duki, una escena que con el paso del tiempo volvió a tomar relevancia.

“Después pasaron cosas… A mí me hablan de chats”, agregó Santiago Sposato, dejando entrever que el conflicto podría haber ido más allá de aquella situación puntual. En la misma línea, Marcela Tauro lanzó una deducción que rápidamente se viralizó: “Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir… Si Tini la dejó de seguir es porque le escribió a De Paul”.

Por el momento, ninguna de las partes involucradas salió a confirmar estas versiones. Sin embargo, el tema escaló con fuerza en redes sociales y volvió a ubicar a Emilia en el centro de una polémica que crece entre especulaciones, señales cruzadas y un fuerte interés del público.

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