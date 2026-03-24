Acusan a Emilia Mernes de coquetear con un famoso delante de su novio Duki: el video

Mientras tanto, el video continúa circulando y sumando reproducciones, alimentando un debate que parece lejos de apagarse.

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¿Cuál fue el apodo que le pusieron a Emilia Mernes tras la versión de coqueteo con un futbolista casado?

En medio de su distanciamiento con Tini Stoessel, fue Ángel de Brito quien tiró la bomba: la novia de Duki habría intercambiado mensajes con un futbolista de la Selección… ¡y encima casado!

La versión no tardó en estallar en X (ex Twitter), donde los usuarios reaccionaron con dureza y rápidamente instalaron un apodo tan filoso como viral: “Envidia Mernes”.

Pero eso no fue todo. En las redes también reflotaron otras acusaciones contra la cantante, como el supuesto conflicto con Tini, a quien —según comentan— le habría “robado” a su estilista y hasta filtrado información sensible.

La combinación de rumores, internas y versiones cruzadas terminó de encender un clima caliente alrededor de Emilia, que por ahora mantiene silencio frente al escándalo.

Emilia Mernes