Acusan a Emilia Mernes de coquetear con un famoso delante de su novio Duki: el video
Un video del pasado volvió a poner a Emilia Mernes en el centro de la polémica: en las imágenes, la cantante aparece en una situación que generó especulaciones mientras Duki estaba presente, desatando un fuerte debate en redes.
24 mar 2026, 17:33
Acusan a Emilia Mernes de coquetear con un famoso delante de Duki: el video
Un video del pasado volvió a poner en el centro de la escena a Emilia Mernes. El material, que se viralizó en las últimas horas, muestra a la artista compartiendo un streaming junto a Coscu y Duki, en una situación que no pasó desapercibida para los usuarios.
En las imágenes se los ve sentados uno al lado del otro, con Emilia ubicada en el centro. A su derecha aparece Coscu y a su izquierda Duki, su pareja. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la actitud de la cantante durante la transmisión: en varios momentos se inclina hacia el streamer, le susurra al oído, lo mira fijamente y mantiene un contacto físico cercano.
El clip rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde muchos interpretaron estos gestos como un supuesto coqueteo, incluso con Duki presente en la misma escena. Entre comentarios y teorías, algunos usuarios remarcaron la incomodidad del trapero, aunque otros minimizaron la situación y lo tomaron como una interacción distendida propia del momento.
Este resurgimiento mediático se da en medio de días movidos para Emilia, quien viene siendo tendencia no solo por su carrera musical, sino también por versiones de tensión con Tini Stoessel y María Becerra. Aunque ninguna de las protagonistas salió a confirmar públicamente los rumores, el tema sigue generando ruido en el mundo del espectáculo.
Mientras tanto, el video continúa circulando y sumando reproducciones, alimentando un debate que parece lejos de apagarse.
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¿Cuál fue el apodo que le pusieron a Emilia Mernes tras la versión de coqueteo con un futbolista casado?
En medio de su distanciamiento con Tini Stoessel, fue Ángel de Brito quien tiró la bomba: la novia de Duki habría intercambiado mensajes con un futbolista de la Selección… ¡y encima casado!
La versión no tardó en estallar en X (ex Twitter), donde los usuarios reaccionaron con dureza y rápidamente instalaron un apodo tan filoso como viral: “Envidia Mernes”.
Pero eso no fue todo. En las redes también reflotaron otras acusaciones contra la cantante, como el supuesto conflicto con Tini, a quien —según comentan— le habría “robado” a su estilista y hasta filtrado información sensible.
La combinación de rumores, internas y versiones cruzadas terminó de encender un clima caliente alrededor de Emilia, que por ahora mantiene silencio frente al escándalo.