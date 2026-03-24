Picante: la chicana de Enzo Fernández a un futbolista español tras la Finalissima cancelada

Qué dijo Enzo Fernández sobre la Finalissima cancelada

Más allá del chiste, el volante dejó en claro que el plantel argentino tenía expectativas por disputar ese compromiso. El cruce ante España representaba una oportunidad de sumar un nuevo título, además de medir fuerzas ante uno de los seleccionados más competitivos de Europa.

Sin embargo, el partido fue suspendido debido al conflicto en Medio Oriente y a la imposibilidad de encontrar una sede alternativa que conformara a ambas federaciones. Esta situación generó diferencias entre los organismos organizadores y dejó un clima tenso en la previa de la fecha FIFA.

En ese contexto, la declaración de Enzo se interpretó como una forma de bajar la intensidad de la polémica, sin dejar de lado el deseo deportivo de haber jugado el encuentro.

Qué opinan otros jugadores de la Selección Argentina

El mediocampista no fue el único en referirse al tema. Otros integrantes del plantel también expresaron su postura al arribar al país. Exequiel Palacios aseguró que “obviamente queríamos jugarla”, destacando la importancia que tenía el partido para el grupo.

En la misma línea, Alexis Mac Allister remarcó que “los partidos se ganan en la cancha”, en una clara alusión a la imposibilidad de definir ese duelo dentro del campo de juego.

Con la Finalissima ya descartada, la Selección argentina reorientó su preparación hacia los amistosos frente a Zambia y Mauritania, que se disputarán en La Bombonera. Allí, el equipo buscará ajustar detalles de cara al Mundial.

Entre la seriedad de la competencia y la distensión de los protagonistas, la frase de Enzo Fernández dejó en evidencia el buen clima interno del plantel, incluso en medio de una situación que generó repercusiones a nivel internacional.