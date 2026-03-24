Claudio "Chiqui" Tapia se mostró con Lionel Messi antes de la fecha FIFA y en medio de la causa AFA
El capitán argentino llegó al país para jugar ante Mauritania y Zambia y fue recibido por el presidente de la asociación, quien es investigado por la Justicia por presunta evasión de aportes.
Claudio "Chiqui" Tapia se mostró con Lionel Messi antes de la fecha FIFA.
Claudio “Chiqui” Tapia volvió a mostrarse públicamente junto a Lionel Messi tras varios meses sin contacto, en un movimiento que no pasó desapercibido en el mundo del fútbol argentino. El presidente de la AFA publicó una serie de fotos con el capitán de la Selección en el predio de Ezeiza, en medio del contexto judicial que lo rodea.
“¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates)”, escribió Tapia en sus redes sociales, acompañando el mensaje con siete imágenes junto al astro del Inter Miami. La reaparición conjunta se dio en un momento sensible para el dirigente, atravesado por investigaciones judiciales que investiga la posible evasión de aportes previsionales de AFA.
Las fotos no fueron casuales. En un escenario de tensión, Tapia eligió mostrarse cercano a Messi, con quien mantiene una relación fluida desde hace años. La imagen junto al capitán funciona como un respaldo simbólico en medio de la polémica.
Por su parte, Messi ya se encuentra en el país para sumarse a la Selección argentina, que afrontará una nueva doble fecha FIFA con partidos amistosos.
Embed
Los partidos que podrían marcar un momento histórico
El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania y Zambia en la Bombonera, en encuentros que generan expectativa no solo por el regreso de Messi, sino también por el contexto que rodea al capitán.
Si bien no hay confirmación oficial, crecen las versiones que indican que estos podrían ser de los últimos partidos de Messi con la camiseta de la Selección en Argentina, antes de encarar el tramo final de su carrera internacional rumbo al próximo Mundial.
A pesar de la menor jerarquía de los rivales, las entradas se agotaron rápidamente, impulsadas por la posibilidad de ver al rosarino en suelo argentino una vez más.
Embed
¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates).