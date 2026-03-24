Claudio "Chiqui" Tapia se mostró con Lionel Messi antes de la fecha FIFA y en medio de la causa AFA

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Los partidos que podrían marcar un momento histórico

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania y Zambia en la Bombonera, en encuentros que generan expectativa no solo por el regreso de Messi, sino también por el contexto que rodea al capitán.

Si bien no hay confirmación oficial, crecen las versiones que indican que estos podrían ser de los últimos partidos de Messi con la camiseta de la Selección en Argentina, antes de encarar el tramo final de su carrera internacional rumbo al próximo Mundial.

A pesar de la menor jerarquía de los rivales, las entradas se agotaron rápidamente, impulsadas por la posibilidad de ver al rosarino en suelo argentino una vez más.

Embed ¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates).



TODOS JUNTOS pic.twitter.com/vidlUs8RpV — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 24, 2026

Scaloni define la lista para el Mundial

La doble fecha FIFA también será clave para Lionel Scaloni, quien comienza a perfilar la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo.

Tras la cancelación de la Finalissima frente a España, el cuerpo técnico apostó por estos amistosos ante selecciones africanas como parte de la preparación final.

HELwl-6XUAIe1hD El capitán argentino llegó al país para jugar ante Mauritania y Zambia y fue recibido por el presidente de la asociación.

Agenda de la Selección argentina

Martes 24 de marzo: entrenamiento vespertino (horario a confirmar)

Miércoles 25 de marzo: entrenamiento vespertino (horario a confirmar)

Jueves 26 de marzo: conferencia de Lionel Scaloni y entrenamiento

Viernes 27 de marzo (20:15): Argentina vs Mauritania, en la Bombonera

La presencia de Messi, el gesto de Tapia y el contexto que rodea a ambos convierten esta fecha FIFA en mucho más que una simple serie de amistosos.