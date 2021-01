La inédita decisión de Leticia Siciliani en "Masterchef Celebrity": "Ya no estoy a la altura de la competencia"

Leticia Siciliani

Leticia Siciliani sorprendió a todos el domingo con su decisión de irse de "Masterchef Celebrity", Telefe.

La actriz tuvo un gesto sin precedentes en las instancias decisivas del reality de gastronomía, ya que evitó que Analía Franchín se vaya del programa.

“Analía, vos hoy te tenés que ir, pero Leticia, tenés la oportunidad en este momento de dejarle tu lugar a alguien que sí tiene ganas de estar acá. Cambiar tu lugar por alguien que sí le pone la emoción que necesitamos que ponga. Te estamos dando una oportunidad, si te quedás, te quedás con ganas, con emoción y con todo lo que te pedimos que tenés que tener”, remarcó Germán Martitegui.

Y en un gesto nunca antes visto en el ciclo, Siciliani tomó una determinación: “No es que tenga ganas de irme del programa, pero Analía se lo merece más”.

Allí Franchín le dijo a su compañera: “No, Leti, no lo hagas por mí”. Pero la actriz se mantuvo firme en su postura: “Que se quede Ana”.

Leticia se despidió conmovida tras su inédita decisión: “No me gusta llorar tanto, no me gusta hacer las cosas mal y me voy muy contenta”.