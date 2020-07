Inesperada definición: Flor Vigna contó qué siente por Nico Occhiato, su ex

Flor Vigna

"Cuando uno se separa... ¿hay que borrar las fotos de su ex de Instagram?", preguntó Andy Kusnetzoff anoche en otra emisión de su ciclo "Podemos hablar" que sale por la pantalla de Telefe.

Y para sorpresa de todos, Flor Vigna, una de las invitadas, contestó: "No, yo lo amo a Nico! De otra forma. La última borrachera que tuvimos estuvo muy buena. Nos preguntábamos qué pasa acá...".

"La última vez que hablé fue antes de la cuarentena, hicimos una entrevista para su programa. Llegamos a una conclusión muy linda y es que lo amo más allá de ser hombre, no sé cómo decirlo, no es que nos calentamos, que nos vemos y tenemos ganas de darnos, pero sí hay ganas de contarnos un problema familiar, de tomar decisiones a la par", explicó Vigna en medio del asombro de todos.

"Nacimos en un mismo programa, caminamos juntos, soy re charlatana, él es más corto, a mí me gusta la expresión, pero me dijo que entendía lo que me pasaba", alcanzó a añadir antes de quebrarse en llanto.

Y reveló algo que Nico Occhiato le contestó: "Me dijo que él era Flor y yo le dije que soy Nico. Es como un amor de hermanos, nos hicimos muy bien. Pido perdón si alguna vez tengo otro novio y pasa esto. Es como amor infinito y que en este momento no se da por otra cosa. No estuvimos en la cama ni nada. Él está en momentos re importantes, es una persona que marcó mi vida mucho y desde otro lugar, que trasciende los géneros".