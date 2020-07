La palabra de Georgina Barbarossa tras bajarse del "Cantando 2020": "Mi moral y mi ética..."

Georgina Barbarossa Moria Casán

Georgina Barbarossa tenía acordada su incorporación al "Cantando 2020" pero decidió bajarse del certamen tras la confirmación de Moria Casán al mismo. La relación entre ambas está rota desde hace años.

"Ella quería estar en el programa pero hay cosas con las que no tranza. No perdonará nunca a Moria por lo que dijo del Vasco Lecuna", afirmó una fuente cercana de la actriz Georgina a Primiciasya.com cuando se supo que renunció al certamen al enterarse de que Casán iba a formar parte del jurado.

"Dijo cosas muy feas de mi marido. Durante la vida de Vasco y después de su muerte. Y eso no se lo voy a perdonar nunca. No hay vuelta atrás. Le dije que no me interesaba. Ella sola dijo barbaridades. Una persona que se mete con los míos... no lo voy a permitir", señaló Barbarossa, quien quedó viuda en el 2001, cuando a su marido, Miguel Lecuna, lo asesinaron en un violento asalto.

Moria le respondió categórica desde un móvil para el ciclo "Confrontados", El Nueve: "Me da mucha pena que alguien pierda un trabajo por mí, así que yo ofrezco para que esta señora no se quede sin trabajo retirarme en el momento que esté ella. Es tan fácil".

Y expresó: "Debo decir que para mí es una persona desagradable. Yo dije que no la iba a mirar cuando estuviera en certamen porque mi retina la rechaza, pero que sí la iba a calificar. Ella renuncia porque no puede trabajar donde estoy yo y fijate que cuando me proponen ser jurado, no pregunté quiénes están porque no sería capaz de coartarle la libertad a nadie. Más allá del problema personal, si no te miro ni te hablo no voy a traer el problema personal a la pista. El odio y el poco cerebro serial que tiene le están comiendo toda la posibilidad de pasarla bien en un lugar y de ganar dinero que a todos nos hace falta".

Y finalizó: "Ella no es una buena profesional y eso se sabe. Abandona elencos, se va, deja a sus compañeros en mala posición. No es trigo limpio. Acá te demuestra que como profesional no existe. Con ella tuve un pelea hace años y no me interesa recordarlo porque no vale la pena. Estamos en una nueva era y estoy en plenitud como si tuviera 11 años".

En medio de su drástica decisión de no integrar el certamen, Barbarossa se refirió a esto este sábado desde Instagram.

"Gracias por todos los mensajes amorosos que no paran de llegar", indicó la actriz en su posteo.

Y añadió contundente: "Gracias por comprender mi decisión. Gracias Marcelo Tinelli, El Chato Prada y Federico Hoppe por convocarme pero mi dignidad, mi palabra, mi moral y mi ética no tiene precio".