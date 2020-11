El inesperado mal momento que sufrió Alejandro Fantino como consecuencia del coronavirus

Alejandro Fantino

Alejandro Fantino se contagió de coronavirus hace tres meses, el conductor superó la enfermedad que atravesó de buena manera y sin necesidad de internarse ni recibir oxígeno. Sin embargo, contó que le dejó consecuencias en su cuerpo a la hora de hacer ejercicios.

Tras recibir el alta, el periodista se apegó a todos los protocolos y retomó sus actividades diarias como la actividad física. "Volví a hacer deporte al mes y medio, de a poquito. Primero a caminar, a trotar, y después empecé a jugar al tenis", narró con tranquilidad.

"La verdad es que no me hice estudios cardíacos ni nada. Pero hoy sí me pasó algo y es una clara consecuencia de haber sufrido la enfermedad", comenzó contando.

"Estaba jugando al tenis y me tuve que arrodillar en la cancha. No me entraba el aire, me ardía el pecho y no podía respirar", dijo sobre el suceso inesperado que sintió en pleno entrenamiento.