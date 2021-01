Jey Mammon criticó al jurado del "Cantando 2020": "No evalúan cómo cantas"

Jey Mammon

Jey Mammon brindó una entrevista y se refirió a su paso por el "Cantando 2020", programa al cual renunció de manera sorpresiva.

“Me di cuenta de que no te evalúan cómo cantás y fue tarde”, indicó Jey sobre el jurado del reality. Y agregó picante: “Me pasó que cuando me tiraban que desafinaba, hubo un par de programas que engrané feo y después me di cuenta cómo era el juego del Cantando”.

Además aseguró: “Es un juego, no es que te evalúan cómo cantás, y cuando le encontré la vuelta ya era tarde. Me hubiera gustado seguir algo más".

Y en ese momento bromeó sobre los enojos de Gladys "La Bomba Tucumana": "Lo que pasa que andá a explicárselo a La Bomba eso”.

Por último, en diálogo con "Por si las moscas" en La Once Diez, opinó sobre la cantante: “Si bien hay alguien que puede cantar mejor o peor, Gladys tiene una trayectoria, y debe ser jodido que le digan que desafina. Por más que uno diga que no le molesta, el ego lo tenemos todos”.

