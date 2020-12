Jey Mammon reveló el difícil momento familiar que atraviesa

Jey Mammon

Jey Mammon atraviesa un difícil momento familiar: su papá contrajo coronavirus y debió ser internado en una clínica.

Pese a ese mal momento, el actor decidió presentarse en el “Cantando 2020” para realizar su performance junto a Carla del Huerto.

“Esta noche no iba a cantar”, dijo tras la presentación donde se lo vio un poco desconcentrado y triste al canta una versión del tema de Aerosmith "I Don´t Want To Miss A Thing", del film Armageddon.

"Le quiero agradecer a mi coach, Eugenia Gil Rodríguez, porque iba a cantar hoy ella. Yo no iba a venir. Hoy me hisoparon... Tengo un montón de cosas...", comenzó diciendo.

“No quería contarlo, pero en todo caso lo hago ahora, después de las devoluciones. Tengo a mi papá internado y por eso le mando un beso grande a mi familia. Quiero decirles que los quiero mucho. Les juro que vine para tener un recreíto mental", afirmó.