Jorge Rial habló de su salud: "Tuve un pequeño inconveniente, fue un susto"

Jorge Rial

Jorge Rial habló de su estado de salud en "Intrusos", América, luego de sufrir algunos malestares y ser asistido por médicos el pasado viernes en el canal.

"Estrés, mucho laburo, no fue un año fácil para mantener los puestos de laburo de toda la gente. El viernes hubo una explosión con todo ese asunto", indicó el conductor.

"Ya tuve dos catéter, te sedan y vas viendo los catéter. Tuve la suerte de que el stent no está en una arteria principal. Hoy hablamos con los médicos y aparentemente estaría todo bien y no haría falta el cateterismo", agregó.

Y precisó: "A mí personalmente me remite a un momento de mierda cuando fue el stent, es más psicológíco. El miércoles me monitorean de nuevo por 24 horas y si sale todo bien no tendría que ir a ningún quirófano".

Rial salió al aire desde su casa, donde está descansando: "Estoy bien, me pidieron reposo y me quedo toda esta semana en casa para tranquilizarme y replantearme un montón de cosas".

"No estuve internado en ningún momento, fue un susto con una mezcla de prexistencia mía cardíaca", fundamentó Jorge.