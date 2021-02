Juan Cruz Sanz habló de sus graves problemas tras la viralización de sus fotos privadas: "No tuve para comer"

Juan Cruz Sanz

Juan Cruz Sanz se animó a hablar por primera vez en "Vino para vos", el programa de KZO que conduce Tomas Dente.

El episodio sucedió hace tres años cuando hicieron virales fotos y videos que pertenecían a su intimidad, y en el que quedó expuesto tanto en lo sexual como en sus adicciones.

“Todavía me cuesta hablar de eso. Los que quisieron dañar lo hicieron. La oscuridad más grande es cuando te sentás en el borde de tu cama y no querés estar más”, se sinceró el periodista.

Sanz se sintió cómodo y entre lágrimas siguió: “Todos los días pensás e intentás no estar más, y las personas que necesitás que te den una mano desaparecieron. Las personas que esperabas que estén ya no estaban”.

Y en cuanto a esa necesidad de compañía y contención, el periodista reveló: “No tuve para comer hasta hace un año y medio atrás. Como no podía pedirles más plata a mis viejos comía galletitas de agua con mayonesa. Me dolía el estómago del hambre que tenía. No tenía trabajo, obra social, ni para comer. Nada”.

“Mi teléfono no sonaba más, los productores que te llamaban para los programas porque te decían que eras Messi te desconocían. No me llamaba nadie y seguía siendo el mismo periodista que pedía laburar”, afirmó.

“Mi amigo de la infancia me salvó la vida cuando sentí que todo había terminado. Ariel, mi jefe, que confió en mí cuando nadie confiaba y se la jugó. Había decidido abandonar, no podía prender la tele y aún hoy no puedo verla. Estaba muy enojado con el ambiente. Me señalaban con el dedo”, finalizó.