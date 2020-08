Juana Viale asistió a un hombre al que le habían atropellado a su perro: "Lo subí a mi auto porque estaba muy mal"

Juana Viale

Juana Viale comenzó la emisión de este domingo de "Almorzando con Mirtha Legrand" (El Trece) de una manera distinta, ya que contó una historia muy particular que le ocurrió cuando iba camino al estudio a grabar el programa.

"Quiero avisar que yo hoy llegué un poquito tarde a grabar porque tuve una situación con mi hijo Silvestre, que estaba llevándolo a la casa mi mamá para que me lo cuide mientras yo trabajo", inició Juana.

"Y pasó un chico corriendo con su perrito accidentado, y estaba corriendo, buscando una veterinaria, y lo subí a mi auto, para llevarlo para intentar ayudarlo, porque el perrito estaba mal, y lamentablemente no pudimos llegar a una veterinaria que lo asistan y bueno, el perro, Ramona, me acuerdo que me dijo", añadió.

"Él es Gonzalo, no sé quién es, le mando un beso grande a él, a su mujer, me dijo que tenía dos hijas y su perrita tenía 6 años. Sé que estas situaciones son feas, y más en un accidente. Al astuto que pasó a toda velocidad y no frenó le deseo también lo mejor, y un beso a Gonzalo, no sé quién sos, pero bueno...", indicó Juana.

"Pero Juana, lo llevaste al veterinario y después lo llevaste a la casa también", consultó Gabriel Oliveri, uno de los invitados a la mesa de este domingo.

"Después lo volví a llevar a la casa porque fue una situación que...El programa es grabado chicos, fue a la mañana, no sabía qué hacer, lo bajé a la veterinaria, lo esperé, y en la veterinaria era una urgencia y el de la veterinaria era bueno, ahora voy a llamar y la situación no era para esperar tanto", explicó.

"Y después a este chico Gonzalo lo llevé de vuelta con su perrita fallecida. Y lo más amoroso es que mi hijo Alí, encima el cuadro era complejo, y estaba Alí y le decía bueno, no te preocupes, porque mi perro Tuma, que también se murió, y mi urón Jesi lo van a cuidar, y yo decía esto es surrealista, pero la compasión de los niños es mágica", concluyó Juana.