Juana Viale le respondió a Carolina Papaleo sobre la polémica que desató por la educación pública: “No te…”

Papaleo Juana Viale

Desde el comienzo de la pandemia, y como Mirtha Legrand tiene 93 años y pertenece a un grupo de riesgo, Juana Viale se hizo cargo de sus programas en la pantalla de El Trece, tanto "Almorzando con Mirtha Legrand" como "La noche de Mirtha".

A 5 meses de estar frente de los ciclos, la joven actriz se mostró como una revelación llevando los programa de su abuela con altura, muy sólida, haciendo preguntas, informándose sobre los invitados, entre otras cosas.

Sin embargo, quedó en medio de la polémica tras hablar de la educación pública de nuestro país. Viale reveló que para sus hijos, Ambar, Ringo y Silvestre, eligió la escuela privada y un método diferente al tradicional, "Van a institutos con pedagogía Waldorf", sostuvo.

"Antes, estudiar en la UBA era palabra santa", siguió expresando su opinión y agregó: "Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde".

Todo esto generó un gran revuelo en las redes. El primero en contestarle fue Jorge Rial, que escribió: "Juana Viale dijo algo así como 'caes en la educación pública'. Tiene el secundario nada más. Ella tiene el secundario y viajó a Estados Unidos a estudiar inglés, es todo lo que tiene Juana Viale".

"Ella repite lo que debe escuchar en su entorno. A Mirtha la saco de esto", sumó el conductor.

Entonces, Carolina Papaleo también decidió contestarle de forma irónica: "Uff, estoy al horno. Según Juanita, caí en la escuela pública y es la segunda carrera que caigo en la UBA".

Pero Juana no es Mirtha, ella maneja sus redes sociales y fue desde allí por donde le contestó a su colega. "No te pongas así... yo también estudié en la escuela pública", reveló la nieta de la diva.

Pese al pensar de Juana, la UBA sigue siendo una universidad muy prestigiosa. Está en el puesto 66 a nivel mundial de universidades y es la número 1 de Iberoamérica.