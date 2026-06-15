¿Se pierde el debut? Cómo está el Dibu Martínez en la previa del partido de la Selección Argentina ante Argelia

La Selección Argentina transita momentos decisivos en la antesala de su estreno en la Copa del Mundo 2026. El conjunto nacional tendrá su último ensayo antes de hacer su debut contra Argelia, pautado para este martes desde las 22:00 horas. El director técnico, Lionel Scaloni, termina de definir cuál será la formación titular de la Albiceleste y, de cara a este trascendental encuentro, este lunes desde las 16:30 horas el DT brindará una conferencia de prensa antes del inicio del entrenamiento formal.