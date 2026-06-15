¿Se pierde el debut? Cómo está el Dibu Martínez en la previa del partido de la Selección Argentina ante Argelia

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¿Llegará Nicolás Tagliafico a jugar contra Argelia?

La situación en la defensa es considerablemente más compleja. Nicolás Tagliafico, quien se recupera de una lesión muscular, hizo trabajos con pelota en el ensayo del domingo, pero todavía no está confirmada su presencia. El cuerpo médico y técnico espera que el lateral izquierdo se pierda el debut ante Argelia y apunta a que llegue de la mejor manera para el segundo duelo contra Austria. Su lugar en la banda es una de las grandes dudas que mantiene en vilo el armado de la última línea.