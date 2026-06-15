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¿Se pierde el debut? Cómo está el Dibu Martínez en la previa del partido de la Selección Argentina ante Argelia

A horas del primer partido del combinado nacional en el Grupo J, el cuerpo técnico ultima detalles en la alineación. Conocé el estado físico del arquero, la evolución de los lesionados y los nombres que maneja el entrenador.

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¿Se pierde el debut? Cómo está el Dibu Martínez en la previa del partido de la Selección Argentina ante Argelia

La Selección Argentina transita momentos decisivos en la antesala de su estreno en la Copa del Mundo 2026. El conjunto nacional tendrá su último ensayo antes de hacer su debut contra Argelia, pautado para este martes desde las 22:00 horas. El director técnico, Lionel Scaloni, termina de definir cuál será la formación titular de la Albiceleste y, de cara a este trascendental encuentro, este lunes desde las 16:30 horas el DT brindará una conferencia de prensa antes del inicio del entrenamiento formal.

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Foto: La Nación.

Cómo está Emiliano "Dibu" Martínez de su lesión para el debut

El panorama respecto al arco argentino sumó certezas absolutas tras los últimos trabajos de campo. Emiliano "Dibu" Martínez se recuperó de su lesión, volvió a entrenarse con normalidad y parece haber dejado atrás las molestias físicas en su mano que habían encendido las alarmas en el predio. Con la recuperación consolidada del futbolista del Aston Villa, está confirmado que el arquero será titular en el debut de Argentina ante Argelia, disipando cualquier tipo de duda sobre su presencia desde el arranque en el Mundial.

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¿Llegará Nicolás Tagliafico a jugar contra Argelia?

La situación en la defensa es considerablemente más compleja. Nicolás Tagliafico, quien se recupera de una lesión muscular, hizo trabajos con pelota en el ensayo del domingo, pero todavía no está confirmada su presencia. El cuerpo médico y técnico espera que el lateral izquierdo se pierda el debut ante Argelia y apunta a que llegue de la mejor manera para el segundo duelo contra Austria. Su lugar en la banda es una de las grandes dudas que mantiene en vilo el armado de la última línea.

Cuál es la posible formación de la Selección Argentina contra Argelia

Sin confirmación oficial, el probable once titular de la Albiceleste para el estreno mundialista estaría integrado por:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

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