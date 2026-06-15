AUH de ANSES: estas son las familias que superan los $250.000 en julio

Sin embargo, como ocurre habitualmente, ANSES no deposita la totalidad de ese monto cada mes. El organismo retiene el 20% de la prestación hasta que el titular presente la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Por ese motivo, el monto que efectivamente recibirán las familias será equivalente al 80% del beneficio.

Los nuevos valores quedarán de la siguiente manera:

AUH por hijo: $148.045,38

AUH por hijo con discapacidad: $482.061,17

Asignación por Hijo con discapacidad: $241.040,29

Además, quienes cumplan los requisitos podrán seguir cobrando otros beneficios complementarios que se acreditan automáticamente junto con la prestación principal.

ANSES_jubilados

Cuánto puede cobrar una familia con AUH en julio

Uno de los principales interrogantes de los beneficiarios es cuánto dinero ingresará efectivamente a la cuenta durante el próximo mes.

La respuesta depende de la cantidad de hijos y de los programas adicionales que reciba cada hogar.

Por ejemplo, una familia que percibe AUH por un hijo también puede acceder a la Tarjeta Alimentar si el menor tiene hasta 14 años. En esos casos, el ingreso mensual se compone de ambos beneficios y permite elevar considerablemente el monto final que llega al hogar.

En el caso de familias con dos o tres hijos, el total recibido aumenta debido a que la Tarjeta Alimentar contempla escalas diferenciadas según la composición del grupo familiar.

Tarjeta Alimentar: quiénes la cobran

La Tarjeta Alimentar es una asistencia económica destinada a garantizar el acceso a alimentos y forma parte de las políticas alimentarias del Gobierno nacional.

El beneficio se otorga de manera automática a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años.

Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Personas con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad.

No es necesario realizar ningún trámite específico para acceder al programa. ANSES cruza los datos de sus bases y deposita el monto correspondiente junto con el resto de las prestaciones.

Complemento Leche: otro extra compatible

Las familias que tienen hijos de hasta 3 años también pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este beneficio busca reforzar la alimentación durante los primeros años de vida y se deposita automáticamente junto con la AUH o la AUE.

El programa está destinado a:

Niños de hasta 3 años.

Mujeres embarazadas que cobran la AUE.

Al igual que ocurre con la Tarjeta Alimentar, no es necesario realizar una inscripción adicional para percibirlo.

Jubilaciones y pensiones también aumentan

El dato de inflación de mayo no sólo impacta en las asignaciones familiares. También determina el incremento que recibirán los jubilados y pensionados durante julio.

Con la actualización del 2,1%, la jubilación mínima pasará a ser de $411.989,32.

En caso de que el Gobierno confirme nuevamente el bono extraordinario de $70.000, los ingresos de quienes cobran la mínima alcanzarían los $481.989,32.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $329.591,45 y podría llegar a $399.591,45 con bono incluido.

Las Pensiones No Contributivas también tendrán una actualización proporcional y alcanzarán los $288.394,05.

Cómo consultar la liquidación de ANSES

Los beneficiarios pueden verificar los montos que les corresponde cobrar ingresando a Mi ANSES.

Para hacerlo deben:

Entrar a Mi ANSES.

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Cobros”.

Consultar la liquidación correspondiente al mes en curso.

Desde allí es posible revisar el detalle completo de la prestación, las retenciones efectuadas y los beneficios complementarios asociados al grupo familiar.

Cuándo se conocerá el calendario de pagos de julio

ANSES todavía no publicó oficialmente el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026. Como ocurre todos los meses, las fechas de acreditación se organizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Habitualmente, los pagos de AUH comienzan durante la segunda semana del mes y continúan de manera escalonada hasta completar todas las terminaciones de documento.

Se espera que en los próximos días el organismo previsional confirme las fechas exactas para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y demás asignaciones.

Mientras tanto, el dato de inflación de mayo ya permite anticipar que tanto las familias que reciben AUH como los jubilados y pensionados contarán con un aumento del 2,1% en julio, en línea con el mecanismo de actualización mensual vigente.