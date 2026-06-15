Gran Hermano lo cambió todo: el Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto tras entrar a la casa

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En ese sentido, Iavícoli agregó: "Está preocupado por el hate que está recibiendo. Él confesó que siente que los bailes sensuales ella se los hace a propósito como para que tenga celos. Aunque están distanciados, se merecen una buena charla. Él no siente que este sea el final".

La situación adquiere una dimensión aún más sensible debido al largo vínculo que compartieron. Mariela Prieto y el Turco García son padres de un hijo y construyeron una relación de muchos años, motivo por el cual el exfutbolista todavía mantiene expectativas de poder recomponer el vínculo.

Por último, la periodista analizó el difícil momento emocional que atraviesa el exdelantero y señaló: "Teme cómo ella va a tomar todos los comentarios del público cuando salga porque adentro se está divirtiendo, pero no sabe lo que pasa afuera".

De acuerdo con lo expuesto en el ciclo que conduce Marcela Tauro, el Turco García se encuentra preocupado y afectado por todo lo que viene ocurriendo alrededor de la participación de Prieto en el reality, aunque todavía conserva la ilusión de que una conversación pendiente pueda abrir la puerta a una reconciliación.

El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto tras su ingreso a Gran Hermano - captura Infama

Cómo fue la feroz pelea entre Mariela y Tamara que estuvo al borde de terminar a las piñas en Gran Hermano

La tranquilidad en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) quedó completamente alterada durante los primeros días de junio, cuando una fuerte discusión entre Mariela Prieto y Tamara Paganini terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la convivencia.

El conflicto tuvo su origen mientras los participantes se preparaban para una de las pruebas semanales. Durante un ensayo de baile, Mariela manifestó que no se sentía bien físicamente y pidió detenerse por unos instantes. "Pará, estoy mareada", expresó. Sin embargo, Tamara le recordó la cercanía de la presentación y le respondió: "Marie, mirá que esto lo tenemos que presentar en dos días, eh".

Lejos de calmarse, la conversación fue tomando temperatura. "¿Querés que me descomponga?", retrucó Prieto, mientras que Paganini insistió con la necesidad de continuar. "Tenemos que... aunque te duela", lanzó. Entonces, Mariela explicó el motivo de su malestar: "Pero es porque estoy indispuesta, me siento la cabeza, revoleo la cabeza y me mareé". Sin mostrarse convencida, Tamara respondió: "Por eso, hay que buscar un reemplazo". La propuesta no cayó nada bien y Prieto reaccionó de inmediato: "Qué reemplazo".

La situación empeoró minutos después cuando ambas trasladaron la discusión a otro sector de la casa. Ya en la cocina, el intercambio explotó definitivamente. "¡Me rompés las pelotas! ¡Estoy indispuesta y me baja sangre!", gritó Mariela visiblemente enfurecida. Acto seguido, redobló la apuesta: "¿Me escuchás bien lo que te digo? Dejame de romper las pelotas, me tenés la c... al plato".

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Por su parte, Tamara Paganini no retrocedió. Incluso ironizó cuando Prieto anunció que abandonaría la coreografía y le sugirió que fuera a comunicárselo a Titi. La reacción fue inmediata: "No me descansés, boludita".

Con el correr de los minutos, la pelea se volvió cada vez más intensa. Paganini siguió a Prieto por distintos ambientes de la casa y los cruces verbales continuaron subiendo de tono. Entre gritos y acusaciones, el enfrentamiento estuvo cerca de adquirir una dimensión aún más preocupante.

Ante ese escenario, Yanina Zilli decidió intervenir a los gritos para intentar frenar la escalada del conflicto y evitar que la discusión terminara en un episodio de mayor gravedad dentro de la casa.