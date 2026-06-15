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El video de la Selección de Argentina que ilusionó a los hinchas antes del debut en el Mundial 2026

A horas del estreno ante Argelia, varios futbolistas del equipo de Lionel Scaloni compartieron una publicación con Lionel Messi al frente y una canción cargada de simbolismo que recordó a Qatar 2022.

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Selección de Argentina que ilusionó a los hinchas antes del debut en el Mundial 2026

Selección de Argentina que ilusionó a los hinchas antes del debut en el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ya comenzó y, en medio de la expectativa por el partido frente a Argelia, un video compartido por varios jugadores del plantel de Lionel Scaloni se volvió viral y despertó la ilusión de los hinchas.

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Con Lionel Messi como protagonista principal, las imágenes muestran a los futbolistas caminando juntos en cámara lenta después de descender de un micro ploteado con los colores argentinos. El capitán aparece al frente del grupo, con gesto serio y la mirada fija hacia adelante, acompañado por varios de sus compañeros.

La publicación fue replicada por Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina y Lisandro Martínez, entre otros integrantes de la Albiceleste.

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La canción que recordó a Qatar 2022

El video estuvo acompañado por un fragmento de "Arrancármelo", uno de los temas más reconocidos de Wos. La elección no pasó inadvertida entre los fanáticos, ya que se trata de la misma canción que Messi había utilizado en una recordada publicación después de la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

La frase seleccionada para acompañar las imágenes dice: "Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar".

Para muchos usuarios, el mensaje refleja el gran objetivo del equipo de Scaloni: volver a conquistar la Copa del Mundo y defender el título conseguido hace cuatro años.

La expectativa por Scaloni y el equipo para enfrentar a Argelia

Mientras tanto, todas las miradas están puestas en Lionel Scaloni, que brindará una conferencia de prensa entre las 16:30 y las 17 para comenzar a despejar las dudas sobre la formación titular que enfrentará a Argelia en Kansas.

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El entrenador todavía tiene plazo para realizar modificaciones en la lista de convocados por cuestiones físicas. La semana pasada ya había dispuesto el ingreso de Marcos Senesi en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.

Sin embargo, pese a que algunos futbolistas arrastran molestias musculares, por el momento no hay indicios de nuevos cambios en la nómina.

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