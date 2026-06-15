El video de la Selección de Argentina que ilusionó a los hinchas antes del debut en el Mundial 2026

La frase seleccionada para acompañar las imágenes dice: "Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar".

Para muchos usuarios, el mensaje refleja el gran objetivo del equipo de Scaloni: volver a conquistar la Copa del Mundo y defender el título conseguido hace cuatro años.

La expectativa por Scaloni y el equipo para enfrentar a Argelia

Mientras tanto, todas las miradas están puestas en Lionel Scaloni, que brindará una conferencia de prensa entre las 16:30 y las 17 para comenzar a despejar las dudas sobre la formación titular que enfrentará a Argelia en Kansas.

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El entrenador todavía tiene plazo para realizar modificaciones en la lista de convocados por cuestiones físicas. La semana pasada ya había dispuesto el ingreso de Marcos Senesi en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.

Sin embargo, pese a que algunos futbolistas arrastran molestias musculares, por el momento no hay indicios de nuevos cambios en la nómina.