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Se viene un pago histórico para jubilados: ANSES depositará hasta $675.000 en junio

Además del aumento mensual, millones de jubilados y pensionados recibirán el medio aguinaldo y un bono extraordinario. En algunos casos, los ingresos superarán los $670.000.

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Se viene un pago histórico para jubilados: ANSES depositará hasta $675.000 en junio

Se viene un pago histórico para jubilados: ANSES depositará hasta $675.000 en junio

Junio se convirtió en uno de los meses más esperados por los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Además del aumento aplicado por movilidad, los beneficiarios cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año y, en algunos casos, también recibirán el bono extraordinario de $70.000.

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La combinación de estos conceptos permitirá que quienes perciben la jubilación mínima superen los $670.000 durante el mes, una cifra significativamente superior a la que reciben habitualmente.

Mientras avanza el calendario de pagos, muchos beneficiarios ya consultan cuándo se acreditará el Sueldo Anual Complementario (SAC) y cuánto dinero ingresará finalmente en sus cuentas.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados

Los jubilados y pensionados no necesitan realizar ningún trámite para acceder al aguinaldo.

ANSES deposita automáticamente el Sueldo Anual Complementario junto con los haberes mensuales, por lo que ambos conceptos se acreditan en la misma fecha de cobro asignada según la terminación del DNI.

Esto significa que quienes ya comenzaron a cobrar sus haberes de junio también están percibiendo el aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en junio

Durante junio, la jubilación mínima quedó establecida en $403.317,99 tras el aumento aplicado por movilidad.

A ese monto se suman dos extras:

  • Bono extraordinario de $70.000.
  • Medio aguinaldo de aproximadamente $201.658.

De esta manera, un jubilado que percibe la mínima recibirá cerca de $674.975 durante el mes.

Se trata de uno de los ingresos más altos del año para este sector debido a la acumulación de los tres conceptos en una misma liquidación.

ANSES JUBILADOS
JUBILADOS de ANSES en junio: confirman la fecha de cobro del AGUINALDO

JUBILADOS de ANSES en junio: confirman la fecha de cobro del AGUINALDO

Quiénes cobran el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario está destinado a los beneficiarios con menores ingresos del sistema previsional.

Lo cobran:

  • Jubilados que perciben la jubilación mínima.
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez.
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Vejez.
  • Titulares de la Pensión Madre de 7 Hijos.

En cambio, quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima no reciben este adicional.

Cuánto cobran los titulares de la PUAM

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor también reciben un incremento importante durante junio.

Los montos son:

  • Haber mensual: $322.654,39.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Aguinaldo correspondiente al semestre.

En total, el ingreso alcanza aproximadamente los $553.981,59.

Pensiones No Contributivas: cuánto cobran con aguinaldo

Los titulares de Pensiones No Contributivas también perciben tres conceptos durante junio.

El detalle es el siguiente:

  • Haber mensual: $282.322,59.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Aguinaldo correspondiente.

Con esta liquidación, el ingreso total ronda los $493.483,89.

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del haber más alto percibido durante el semestre.

En el caso de los jubilados y pensionados, ANSES realiza el cálculo de forma automática y deposita el monto correspondiente junto con el haber mensual.

Por este motivo, no es necesario completar formularios ni realizar gestiones adicionales para cobrarlo.

Calendario de pagos de ANSES para jubilados

ANSES continúa con el cronograma de pagos de junio según la terminación del DNI.

Debido al feriado nacional del 15 de junio, algunas fechas fueron reprogramadas para garantizar la acreditación de los haberes.

Los jubilados que cobran la mínima reciben sus pagos durante la primera parte del calendario, mientras que quienes perciben haberes superiores lo hacen en los últimos días del mes.

Con el aumento por movilidad, el bono extraordinario y el medio aguinaldo, junio representa uno de los períodos de mayores ingresos para millones de jubilados y pensionados de todo el país.

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