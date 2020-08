Se supo la fecha en la que Andy Kusnetzoff retomará con la conducción de "PH" por Telefe

Andy Kusnetzoff

Hace más de un mes, precisamente el 14 de julio, Andy Kusnetzoff contó en “Perros de la Calle”, su ciclo radial de FM Metro que se había contagiado de coronavirus.

El periodista nunca estuvo grave pero sí mantuvo el reposo que le indicaron los médicos. A principios de mes anunció que de a poco iba a volver a su trabajo aunque se especuló que hasta podría tomarse el año. “De a poco, volviendo a la rutina”, reveló en un posteo en Instagram y, entonces, comenzó a hablarse sobre su vuelta a la la conducción de “PH”, Telefe.

La polémica se plantó a partir de que el ciclo recibe a famosos para comer y contar sus historias. Con el paso del tiempo sumaron protocolos como distancia entre los invitados, separadores entre los invitados en la mesa, barbijos, alcohol en gel y demás.

Pero, a más de un mes del contagio y ya dando negativo para las pruebas de coronavirus, Adrián Pallares confirmó en Teleshow que el conductor volverá a grabar su programa el 27 de agosto, para que salga el sábado 29 a la noche y vuelva a darle pelea a El Trece, que sigue teniendo a Juanita Viale reemplazando a su abuela en sus programas.

“Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, el cuerpo lo tenés como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno. Lo importante es eso; se fijan en cuánto oxígeno tenés, porque si bajás de un número te tienen que dar oxígeno y terminás con respirador. Por suerte de esa parte zafé. Hay un día que es clave, un día en el que salís adelante o empeoras. Por suerte mi camino fue el de mejorar, el de salir adelante”, contó Andy tras el alta médica y reveló que se cuidó muchísimo para no contagiarse.