La comunidad boliviana denunció a Gladys "La bomba tucumana" en el INADI por discriminación

Gladys bomba tucumana

Gladys “la bomba tucumana” es uno de los personajes más mediáticas del “Cantando 2020”, El Trece. La cantante, que participa junto a su hijo Tyago Griffo, fue sorprendida por una cámara oculta quejándose de cómo la visten para las galas, discriminando a la gente de bajos recursos y a la comunidad boliviana.

“Esa tela no, esa tela es importada, carísima. ¿Qué onda? Osea, y eso qué tiene que ver. No eso es para... Para quién, yo pensé que era una figura, soy una estúpida... Era para la chica que está con Jey Mamon", dice en parte del video y luego completa: “¿Y yo qué soy? ¿Y yo quién soy? ¿No soy una figura? Por qué la tela importada no puede ser para mí. Y me dan esta tela que vale dos pesos. Rebien laburado, pero... Bien laburado, no. Lo han pegado rápido como para zafarlo. Pero no sabes lo que era la tela esa puesta arriba del coso cuando la vi".

"No puede haber forma de que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera... Esto es de una villera boliviana", sentenció.

Estas palabras generaron el repudio de la comunidad boliviana en nuestro país que presentó una denuncia en el INADI, El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que dirige Victoria Donda.

La presentación la hizo Gustavo Morón, un hijo de bolivianos e integrante de la comunidad. “No queremos una disculpa, dijo lo que sentía. Se refirió de forma despectiva a la gente de las villas y la de nuestro país, esto es una estigmatización marcada”, indicó el hombre a PrimiciasYa.com

“No haremos una denuncia penal, solo queremos que Victoria Donda repudie públicamente los dichos y la cite”, sumó Gustavo explicando que esto les recordó al episodio de Elizabeth Vernaci, cuando la locutora aseguró que Jujuy era lo mismo que Bolivia y terminó, tras un escándalo, disculpándose.

“La bomba que nace de clases populares, su música se escucha en todos lados, es más que avergonzante y estigmatizante lo que hizo y no se lo podemos dejar pasar. No queremos una disculpa pública, sino que se repudien sus dichos porque ella dijo lo que piensa y claramente siente ese desprecio”, finalizó.