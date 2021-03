Karina Gao contó lo que recuerda del coma inducido: "No sentí dolor, sólo..."

Karina Gao

Karina Gao, que está embarazada, se encuentra internada y estable en el sanatorio Otamendi tras haberse contagiado de coronavirus.

La cocinera de "Flor de equipo", Telefe, pasó días preocupantes en su salud ya que estuvo en coma farmacológico inducido y en charla con sus seguidores de Instagram reveló lo que sintió en ese momento.

Una usuaria quiso saber cómo se sintió durante el coma farmacológico. "¿Soñaste? ¿Escuchabas lo que sucedía a tu alrededor?", le consultaron.

A lo que Karina admitió: "Tuve muchos sueños raros pero no sentía nada. No sufrí ni sentí dolor".

"No vi el l túnel no vi nada; tampoco se siente el tiempo pasar. No tuve tampoco flashback de mi vida", añadió.

Y admitió que tuvo "miedo": "El que sufre es quien está despierto. Nosotros, cuando estamos dormidos y en coma, no nos enteramos de nada. Un sueño, como dormir de noche de corrido".