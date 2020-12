Karina "La princesita" se animó a hablar de su nuevo novio y contó qué fue lo que la conquistó

Karina La princesita

Karina “La princesita” se animó a hablar sobre su nuevo novio Nicolás Furman. La jurado de “Cantando 2020”, El Trece contó cómo se enamoró del músico.

"Mi novio me conquistó con la facha. Me miró y yo dije, 'mirá qué facha!'... Y ya está, caí a sus pies... Y habla. Habla y canta", dijo la ex del Polaco a “Implacables”.

Además, reveló que el mote de “novios” lo propuso Nicolás y ella lo aceptó, pero -sin embargo- pese a que él se lleva bien con su hija Sol- de su relación con el Polaco- y con su mamá, Karina quiere ser culta y vive el día a día.

Sobre los planes de este verano anunció: "Tanto no sé, yo pienso en el mañana y ya... Es más, el hoy es que... me tengo que ir en este momento!", afirmó.