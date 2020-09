la-serie-de-saul-goodman-los-mejores-momentos-de-better-call-saul

Recopilamos los mejores momentos de la serie de Saul Goodman, Better Call Saul.

Si bien podría haber quedado a la sombra de su predecesora Breaking Bad, la serie de Saul Goodman se ha posicionado como una de las mejores de nuestra época por mérito propio.

La serie de Saul Goodman se centra en la vida del inolvidable abogado, pero antes de convertirse en él, cuando su nombre todavía era Jimmy McGill y luchaba por hacerse un nombre como abogado. Junto a él, conocemos con detalle la compleja relación que tiene con su exitoso hermano mayor, Chuck, y vemos cómo se transforma la amistad con Kim. Además, y para deleite de los fans, también nos reencontramos con personajes de Breaking Bad, como Mike, Los Primos, Héctor Salamanca y Gustavo Fring.

Balanceando el humor y el drama de manera perfecta, con un guión y cinematografía impecables, y personajes que quedarán para el recuerdo, hay quienes estiman que Better Call Saul es incluso mejor que “padre”.

A continuación te mostramos los momentos más icónicos de la serie que recientemente terminó su quinta y anteúltima temporada.

Los cinco mejores momentos de la serie de Saul Goodman

5. El casamiento

Si bien se trata de un capítulo (“JMM”, 5x07) lleno de momentos inolvidables, especialmente cuando Jimmy arremete contra Howard, la escena que quedará para el recuerdo es la del casamiento de Jimmy y Kim.

Se trata de una escena corta, en apariencia sencilla y en la que, a excepción de un tímido intercambio de “Sí, quiero”, los protagonistas prácticamente no hablan. Pero justamente ahí reside su fuerza, ya que en lugar de una ceremonia grande y lujosa como los típicos casamientos a los que estamos acostumbrados, Jimmy y Kim se casan en un juzgado, de manera improvisada.

El objetivo es proteger a Kim: gracias al privilegio conyugal, Jimmy puede contarle todo sobre sus casos (ilegalidades de por medio) y ella no se verá obligada a testificar en su contra si las cosas salen mal. Sin embargo, la escena es tierna y conmovedora, sobre todo porque deja algo muy en claro, y es que este casamiento es más que una formalidad legal, también es una expresión de amor.

4. El fin de Chuck

El décimo y último capítulo de la tercera temporada se llama “Farol” (en inglés “Lantern”) y abre con una escena en donde un joven Chuck le lee un cuento a Jimmy, que era un niño, a la luz de un farol a gas.

Con los años, dejaron de ser esos niños y la relación entre los dos hermanos se minó de rencores, mentiras, crueldad y venganzas. Su punto de no retorno aparece en este capítulo, en la casa de Chuck, cuando Jimmy busca recomponer la relación, pero Chuck lo rechaza.

Esto no hace sino empeorar el estado en el que se encuentra Chuck. Cuando queda solo, los síntomas de su enfermedad mental reaparecen y entra en un episodio maníaco obsesivo, que concluye con él golpeando intencionalmente una lámpara de gas para prender fuego su casa (y a él).

3. La venganza de Mike

Además de contar los orígenes de Saul Goodman, Better Call Saul también se adentra en la vida de otros personajes de Breaking Bad. Uno de ellos es Mike Ehrmantraut, un misterioso ex policía devenido en sicario y mano derecha de Gustavo Fring, que también le presta servicios a Saul.

Su historia, como la de muchos otros personajes, es sumamente trágica, y parte de ella se explica en el sexto capítulo de la primera temporada, “Pasado” (en inglés “Five O”). Matty, su hijo, también era policía y fue asesinado por otros dos policías corruptos que temían ser delatados. Cuando Mike descubre quiénes fueron, simula estar borracho y los mata a modo de venganza.

2. El héroe del desierto

Si hay algo que caracteriza a Jimmy McGill es su habilidad para tomar malas decisiones que lo llevan a circunstancias imprevistas. El octavo capítulo de la quinta temporada, “Cobrador” (en inglés “Bagman”), es un claro ejemplo de esto.

La tarea era sencilla, o al menos eso pensaba Jimmy: conducir hasta el desierto para cobrar los $7 millones de dólares que sacarían a Lalo de prisión. Por supuesto, luego de que Los Primos Salamanca le entregan las bolsas, Jimmy emprende el retorno y es interceptado por un grupo de ladrones armados. Cuando pensaba que todo estaba perdido, un misterioso francotirador mata, uno a uno, a los ladrones y lo salva. Sí, el héroe es Mike, ¿quién más si no?

1. La conversación de Kim y Lalo

“El camino de las malas decisiones” es el nombre que lleva el noveno capítulo de la quinta temporada (en inglés “Bad Choice Road”) y es, sin lugar a dudas, el que se lleva el primer premio a la escena favorita de todos.

Los últimos minutos del capítulo empiezan con una conversación en la que Kim le cuenta a Jimmy que renunció a la firma para la que trabajaba. Mientras debaten sobre su futuro laboral, el celular de Jimmy no deja de sonar, pero él no atiende. En simultáneo, tocan la puerta y es Lalo, quien está ahí para enfrentar a Jimmy por los agujeros de bala de su auto. Sin saber qué decir, Kim se las arregla magistralmente (y con sobrada firmeza) para convencer a Lalo de que Jimmy no miente y hacer que se vaya.