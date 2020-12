Leticia Siciliani, enamorada: "Pienso que voy a querer tener hijos con ella"

Leticia Siciliani

Leticia Siciliani cierra un gran año porque se transformó en una de las figuras de "Masterchef Celebrity", el programa que la rompe todas las noche en la pantalla de Telefe.

La actriz muestra una faceta distinta en el mundo de la cocina y ha tenido galas muy buenas y otras para el olvido. Sin embargo, está entre las favoritas para llegar a la final del programa.

Y en el plano personal, la actriz, quien hasta el año pasado estuvo de novia con Delfina Martínez, reveló en diálogo con Ciudad Magazine que volvió a apostar al amor: "Estoy de novia, muy bien y en pareja”.

“Con el tiempo aprendí a separar las cosas y entender que tengo una profesión, mi pareja otra. Y que no le interesa mostrarse. Mantengo la reserva por protección, porque así como estamos, estamos bien y ella no tiene ganas de que la muestre”, sostuvo.

“Me convertí en una persona que ahora no habla de su vida privada. Entre las dos elegimos que sea así. Ella se siente más cómoda y yo la respeto porque la amo”, explicó.

La hermana de Griselda, además sostuvo que con su pareja apuestan a formar una familia: "Me encantaría ser madre. Desde que soy chica tengo el deseo de ser madre. Pero no es que tengo el deseo de quedar embarazada, porque no sé siquiera cómo quiero ser madre. Pero sin dudas quiero ser madre y obvio que lo voy a ser", sostuvo.