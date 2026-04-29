Yanina Latorre cruzó sin filtro a un medio por chicanear a su hija Lola y fue letal: "¿No te da vergüenza?"

Al toparse con estas publicaciones, Yanina Latorre no dejó pasar la situación y reaccionó de inmediato desde su cuenta de X. Fiel a su estilo, fue tajante y apuntó sin rodeos contra el medio. “¿No te da vergüenza? ¿Qué te hizo Lola? Se recibió de abogada... Explicame la ironía de ‘exitosa abogada’”, lanzó visiblemente molesta.

Lejos de calmarse, la conductora de SQP redobló la apuesta y fue aún más dura en su descargo. “Es mejor ser ella que estudió, tiene un título y se dedica a lo que se le canta a lo tuyo. Un portal de mier... y berreta que busca que bardeen a una chica que no jode a nadie. Seguí mirando su vida que ella la pasa bomba mientras vos resposteás estupideces”, sentenció, dejando en claro que, cuando se trata de defender a sus hijos, no hay filtro que valga.

TW Yanina Latorre - defensa Lola Latorre

Cuál es el ritual más íntimo de Yanina Latorre

En su programa en El Observador, Yanina Latorre dejó de lado por un momento su habitual tono filoso y mostró una faceta mucho más íntima que no suele exponer al aire. Sin vueltas, la conductora sorprendió al sincerarse con una confesión tan inesperada como humana: "Lloro sola en el auto".

Lejos de quedarse solo con esa frase, profundizó sobre ese ritual personal que, según explicó, aparece en distintas circunstancias de su vida cotidiana. No se trata únicamente de momentos difíciles, sino también de situaciones que la movilizan emocionalmente. "Hay cosas que me emocionan y lloro. Y yo tengo un tema, cuando en el auto voy sola manejando y me acuerdo de cosas, lloro sola", detalló, dejando en claro que ese espacio se convirtió en una especie de refugio.

Con el correr de su relato, Yanina Latorre fue aún más a fondo y explicó cómo atraviesa esos episodios en los que se permite bajar la guardia. "Y cuando yo estoy muy mal, como soy muy orgullosa, y no me gusta que me vean vencida, yo lloro sola en el auto, seriamente. Me pongo un tema bien para abajo, tipo Montaner, Me va a extrañar", contó, evidenciando que incluso la música forma parte de ese desahogo.

Embed

Además, hizo referencia al peso emocional que arrastra en determinados momentos, pese a mostrarse siempre entera en lo público. "Por Lola y Dieguito, que, cuando estoy muy mal, voy, bárbaro, estoy en el programa, acá, hablo con Dora, Diego, y subo al auto y empiezo a recordar la miseria de mi casa. Porque yo también tengo problemas", expresó, marcando el contraste entre su rol mediático y su mundo personal.

En ese sentido, la panelista reconoció que muchas veces se construye una imagen de fortaleza que no siempre refleja lo que le pasa puertas adentro. "Porque da la sensación que no me importa nada, que nada me lastima y que no me entran las balas. En el auto me siento protegida. Nadie me ve", sostuvo, explicando por qué ese lugar se vuelve clave para procesar sus emociones.

Finalmente, Yanina Latorre cerró con una revelación que da cuenta de cómo canaliza ese desborde emocional en la intimidad: "En esos llantos le he mandado audios desgarradores a Diego, reprochativos".