Lola Latorre le pidió disculpas Nacha Guevara: "No tengo excusas, lo que hice estuvo muy mal"

Lola Latorre

Hace unos días aparecieron videos de Yanina Latorre, Lola y Lucas Spadafora riéndose de los temblores de Nacha Guevara.

El tema generó un gran revuelo en los medios y en las redes sociales y la propia jurado del "Cantando 2020" hizo referencia a esto.

“Dada un comentario infortunado, pero involuntario de Lola Latorre, se disparó el tema de mi salud en todos los medios y algunos sitios berretas”, comentó Nacha.

“Los odiadores seriales, los sembradores de veneno. Hacen memes, insultan, tienen malos deseos. Y eso me hiere, a mí, a mi familia y a mis amigos", remarcó.

Nacha Guevara

"Un poquito más… Burlarse de alguien que se cree que está enfermo. Solo voy a decir una cosa...”, cerró con el dedo haciendo fuck you.

Lo cierto es que luego de unos días de silencio, Lola grabó un video el viernes que compartió en las redes y donde le pide disculpas, muy conmovida, a Guevara.

"Me mantuve en silencio estos días por la situación que todos saben. Hice un comentario muy desafortunado, por eso estoy acá, quiero pedir disculpas públicamente. Ya lo hice en privado con Nacha, le mandé un mensaje y expliqué la situación", indicó la joven.

Y remarcó: "Estoy totalmente arrepentida. Soy muy sensible y estoy a punto de llorar. En ningún momento quise faltar el respeto a Nacha ni a nadie. No tengo excusas y lo que hice estuvo muy mal. Por eso pido disculpas por acá. No quise meterme nunca con una enfermedad, no soy una chica con esos fines".