Yanina Latorre sobre el video de las burlas a Nacha Guevara: "Amo la obsesión y el resentimiento"

Aparecieron videos de Yanina Latorre, Lola y Lucas Spadafora riéndose de los temblores de Nacha Guevara.

En la noche del miércoles, Nacha realizó un descargo en el "Cantando 2020", El Trece, y aclaró los rumores sobre su estado de salud. Además, pidió una reflexión sobre las noticias falsas.

“Dada un comentario infortunado, pero involuntario de Lola Latorre, se disparó el tema de mi salud en todos los medios y algunos sitios berretas”, comentó.

“Los odiadores seriales, los sembradores de veneno. Hacen memes, insultan, tienen malos deseos. Y eso me hiere, a mí, a mi familia y a mis amigos", remarcó.

"Un poquito más… Burlarse de alguien que se cree que está enfermo. Solo voy a decir una cosa...”, cerró la jurado con el dedo haciendo fuck you.

Yanina, en tanto, reaccionó con contundencia en Twitter ante la relevancia que tuvo el video.

"Si te quedas muda, está mal, y si pedís disculpas, también. Jajajajaja, el tema es joder al que ven que la pasa bien. Amo la obsesión y el resentimiento. Besis", indicó.

Luego se tomó el tiempo de responder algunas críticas que recibió en la red social. "Si te seguís burlando, no son disculpas, tenés tan pocos valores das pena y tu hija es peor que vos. Besos", le escribió una seguidora. Y Latorre retrucó: "¿Quién se sigue burlando? Nadie se siguió burlando".

"A Nacha le molestó más que digan que está enferma que lo que dijo Lola", agregó otro usuario.

Y la panelista le contestó: "Exacto, porque ella no está enferma. Lo explicó perfectamente. Es voluntario. Además, Dan Breitman la imitó en vivo así y a ella no le molestó. Le jode que digan que está enferma, cuando no lo está".