Lola Latorre leyó al aire el mensaje que le envió Nacha Guevara tras la polémica por los temblores

Lola Latorre Nacha Guevara

Lola Latorre mostró este martes el mensaje privado que le envió Nacha Guevara tras la polémica por los comentarios sobre los temblores.

Fue en el programa “Los ángeles de la mañana”, El Trece, donde leyó el intercambio de palabras que tuvo con la jurado del "Cantando 2020" cuando estalló este tema en los medios.

"Cuando le escribí un mensaje me puso una frase muy linda. Siento que desde ese lado quiso enseñarnos algo. Aunque ayer desconoció esa charla”, sostuvo la joven.

Luego, Lola agarró su teléfono celular y leyó -textual- la respuesta que tuvo de Guevara y el contexto del mismo.

“Yo le mandé un mensaje al principio y no me lo contestó. Y el día que ella hizo su descargo yo le mandé otro mensaje", indicó.

Y ahí Lola replicó la charla: "Y ella me respondió: ‘Lola, creo que no lo hiciste con la intención de herir, pero ya te habrás dado cuenta de que uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Y esto no solo me hirió a mí, sino que a vos también. Lo hablamos personalmente’. Eso fue todo”.