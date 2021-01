El lomo que motivó el enojo y la denuncia de Sofía Pachano: "Alguien se llevó el mío"

Sofía Pachano

Sofía Pachano se quejó en "Masterchef Celebrity", Telefe, de que alguien había tomado del abatidor el lomo que estaba preparando.

"Chicos, alguien se llevó mi lomo me parece, porque la mía estaba arriba a la derecha", indicó la hija de Aníbal con tono de enojo.

"La bandeja no está en el lugar donde la había dejado. Lo veo y me doy cuenta que no era mi plato. Mi lomo estaba muy selladito de todos lados", fundamentó.

"El Polaco para mí", amplió luego. A lo que el cantante tropical se defendió: "Yo no fui, el lomo mío es mío y lo tenía abajo a la izquierda".

"Yo creo que no es mío pero no importa, no pasa nada", dijo fastidiada ante la consulta de sus compañeros.