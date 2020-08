Lourdes Sánchez piropeó a Oscar Mediavilla: la reacción del Chato Prada

Lourdes Sánchez Oscar Mediavilla

Oscar Mediavilla tuvo una noche bien movida con su categórica devolución a Lizardo Ponce en el "Cantando 2020", El Trece.

“Lucía, cantaste bien y pusiste toda la garra. Vos, Lizardo, estuviste cerca de la nota. Algunas veces la encontrabas, otras no. Hay profesionales que cantan peor que vos. No fue una cosa dramática, pero fue una muestra de que no sos cantante. Podría haber sido mucho mejor y también mucho peor”, expresó Oscar.

“No quiero perder mucho el tiempo. No sé si es tan divertido el desafío de no cantar y anotarte en un concurso de canto”, agregó el jurado.

Lo cierto es que en las redes el productor musical también generó revuelo con el piropo que recibió de Lourdes Sánchez.

En Twitter, la bailarina elogió la presencia de la pareja de Patricia Sosa en cámara.

“Qué buen mozo que es Oscar, ¿no? Con respeto lo digo”, soltó la madre de Valentino.

Al ver esto, provocó la reacción de su marido, Pablo "El Chato" Prada: “Ah, bueno”, comentó.

Y ahí Lourdes retrucó picante: “Pero a vos Pampita también te parece una bomba”.

¡Qué lío armó Oscar!