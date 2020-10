Lucas Berubi, denunciante de Damián de Santo: "Hace 12 años que él sabía que el terreno tenía dueño"

Damián de Santo

Tras enfrentar un feroz incendio que casi consume el complejo turístico que tiene Damián de Santo en la localidad de Villa Giardino, apareció un hombre que asegura que esas tierras le pertenecen a su familia y fueron ocupadas de forma irregular.

Se trata de Lucas Berubi que asegura que esos terrenos eran propiedad de su bisabuelo y el actor los ocupó de forma irregular.

El actor admitió el problema en una nota con el diario La Nación: "Hay un juicio de por medio que está encaminado y vamos a esperar que la Justicia decida. No los vamos a discutir en los medios. Estamos tranquilos porque hicimos las cosas bien y no somos usurpadores, esa es la realidad".

"Yo no me puedo hacer cargo de opiniones de la gente. La realidad es una sola, y es la que sabemos él y yo, y punto. Hay un juicio, nunca me escondí y soy de enfrentar siempre las situaciones; también voy a seguir enfrentando esta", sumó el artista.

Berubi, quien denunció al actor en la Justicia por este tema, indicó este jueves en "Fantino a la tarde", América: "Es un terreno de mi bisabuelo que nos dio mucha bronca que nos hayan arrebatado indiscrecionalmente y sin consultarnos nada".

"Hablé con él en el 2008 en una reunión en mi casa con él y su señora. Antes de iniciarle la demanda, en 2013, yo lo llamé y le propuse ponernos de acuerdo o si le iniciaba la demanda, y me dijo: prefiero pagar abogados", amplió.

Y cerró: "Me olvidé del tema después, dejé que actúe la Justicia. Seguimos pagando los impuestos siempre, lo pagamos los dos. Siempre se mostró una persona amable y correcta. Él me dijo que pensó que no había nadie, que lo había hecho de buena fe. Está en la postura clavada que es de él, el terreno es nuestro".