Luciana Salazar y los disfraces en la intimidad: "Me voy armando cosas, me invento todo"

Luciana Salazar habló el miércoles del uso de disfraces y sus gustos en la intimidad en "Polémica en el bar", América.

Fue tras sus picantes declaraciones en el ciclo "Estelita en casa" que conduce Jey Mammon.

"Me compro cosas y me armo yo. Me voy armando cosas, me invento todo", dijo la rubia sobre el uso de disfraces.

"Una mujer va, se compra todo, hace la mega noche, y el hombre te dura un segundo", agregó sobre la lencería erótica.

"Me gusta hacerlo bien, me gusta más la calidad que la cantidad. Yo soy muy pasional como buena escorpiana", destacó Luli.

Y enfatizó sobre el sexo: "Me gusta disfrutarlo y con la pareja que estoy en ese momento para mí vale todo".