Luciano Cáceres reveló cuál fue trabajo más espantoso que debió hacer para llegar a fin de mes

Luciano Cáceres sorprendió con sus testimonio en la entrevista de Estelita. El actor se sumó a “Estelita en casa”, América 0.30, el ciclo que armó Jey Mammon en su living para continuar y cumplir con el aislamiento de la cuarentena obligatoria por coronavirus.

Con mucha tranquilidad, el ex de Gloria Carra reveló que está soltero pero que le gustaría enamorarse y que prefiere el poliamor antes que ser engañado en secreto.

También, se refirió a la reaparición de Carlos Villagrán que está dando varias notas en los medios. "Me impacta cualquier declaración de Quico, después de que murió Chespirito, no tiene sentido, se acabo", dijo. "Yo tuve la suerte de conocer a Don Ramón antes que estuviera ahí. Primero se fue de vacaciones con la guita que ganó ahí, me contó que hacían largas jornadas de grabación y luego Chespirito exigía que estén todos con todos, el Chavo del Ocho, la del 79 y todas las poses que te puedas imaginar", dijo haciendo estallar de risa a Estelita.

La conductora le preguntó cuál había sido el trabajo más espantoso que había hecho y Luciano no dudo en contestar: "Fui estatua viviente para un jabón en polvo en un mercado mayorista", comenzó diciendo: "Estaba haciendo como limpieza superior o un eslogan de esos. Doce horas: eran 45 minutos y 15 de descanso y para pegar una hora de almuerzo e pegué 3 horas seguido durito. Me gané el bonus a la mejor estatua, fueron unos 100 pesos", recordó. "Muchos actores de trayectoria hicimos esto, hacíamos cualquier cosa para ganarnos la vida", completo.

En otro orden de cosas, Luciano le pegó un palito a APTRA revelando que nunca, pese a su larga trayectoria en éxitos de la televisión, ganó un Martín Fierro: "Tengo, creo, que cinco o seis nominaciones, pero nunca gané. Hubo un año que incluso me puse un boxer que me había regalado mi hija para que me trajera suerte y ni así. Era también el día del padre", dijo.

"Tengo un premio internacional, el del Festival de Milán que gané por la película Gato negro. Aparte hay toda una anécdota, porque estaba nominado con Michael Douglas. O sea, acá lo perdí con Darthés (Juan) y allá se lo gané a Michael Douglas. Tengo un premio muy lindo de afuera, pero no tengo el Martín Fierro de acá, es muy terrible", comparó.