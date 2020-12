Luisa Albinoni reveló el dolor más grande cuando en plena dictadura militar perdió a su bebé

Luisa Albinoni

Luisa Albinoni reveló este jueves que perdió un bebé en la época de la dictadura militar, cuando tenía apenas 19 años.

"Fue en la dictadura, no lo vi y siempre te queda la duda de si está vivo o no. A mí me quedó ese vacío", indicó con valentía la actriz en "Los ángeles de la mañana", El Trece.

“No lo voy a superar nunca. Creo que me equivoqué al elegir eso (se refiere al tema). Me movió cosas que me descolocaron y me sacaron de la situación. Como me pareció que quedaba muy grande con Lautaro, aunque tenga todo ese aspecto de señor, y entonces le propuse que hiciéramos que era la madre que se fue y que protegía a su hijo. Que es lo que a mí me hubiera gustado, si tengo que ser honesta. Ahora ya no, porque seguí viviendo gracias a Dios para conocer a mi hija Verónica, que es lo más lindo que tengo”, comentó Luisa.

Y añadió conmovida: “Pero eso me quedó y cuento, porque fue una situación rara, el nene nació, yo tenía 19 años. Fue en la Dictadura, yo después no lo vi, mi marido hizo todo, después ya no pude preguntar, ya no está, y siempre te queda la duda de si murió o dónde está”.

“Tuviste tu embarazo, el bebé nació ¿y te dijeron que había muerto una vez que nació?”, le consultó Ángel de Brito.

“Sí, que era muy lógico, porque había tenido problemas en el embarazo, y después tuvo en otros, por mi sangre, que es B negativa. Hubo que cambiarle al chiquito parte de la sangre, un despelote bárbaro. A mí no me explicaron bien en ese momento y, cuando uno es tan joven, hay cosas a las que uno no le da bolilla y pensás que no son graves. Esto ocurrió en el año 1971, estaba Lanusse”, explicó Albinoni.

Y remarcó: “Siempre tuve la duda, porque no tuve dónde ir. Yo ahora cumplo en enero 69 años, pero en esa época los conceptos eran otros. ‘No le demos más sufrimiento’, entonces el esposo se ocupaba y a mí me quedó ese vacío. Después perdí dos embarazos más, y por eso a los 52 años me resuelvo por la adopción. Y también por eso hice todo legal, porque tuve el fantasma de que a alguna mamá le dijeran que había muerto y ese bebé me lo habían dado a mí en adopción. Por eso sé de dónde viene mi hija y conozco su historia. A su familia no la conozco, porque la encontraron junto con sus hermanitos en estado de abandono, pero conozco la historia”.

"Siempre lo busqué. Y llega el día en que nació y para mí es como si cumpliera años. No se supera. Incluso tuve mis dudas de mi marido, que me llevaba 25 años y él prefirió no hablarme del tema para no hacerme sufrir más, cuando yo quería saber qué había pasado”, cerró Luisa sobre esa fuerte historia.