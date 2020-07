La mamá de Samanta, tras la polémica final de "Bake Off": "Con la plata iba hacer un curso de pastelería"

Samanta de Bake Off

Luego de que saliera a la luz la trayectoria y pasado de Samanta Casais de "Bake Off", se produjo una fuerte polémica. En la gran final del ciclo que condujo Paula Chaves, la joven quedó descalificada y el ganador fue Damián Pier Basile.

“Antes que nada queremos valorar tu rol como participante, tu delicadeza es tu sello. Es muy difícil para nosotros e imagino que para vos también, pero como sabés, sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros y negada en el formulario de inscripción”, le dijo Christophe, uno de los jurados. Y luego, le comunicó: “Pensamos que lo más justo es que quedes afuera de la competencia y no recibas el premio ni el título de la mejor pastelera amateur del país”.

Samanta se mostró dolida y respondió: “La pasé muy mal por todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales. Ha sido todo muy cruel para mí, pero eso no quita que lo que haya vivido en la carpa fue maravilloso. Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro esto: no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento con la cocina o el acercamiento a la cocina fue limitado. Fue con un pequeño emprendimiento familiar”.

Este lunes, en "Informados de todo" (América TV), su mamá, Susana Mendoza, volvió a defenderla e hizo un contundente descargo en el ciclo de Guillermo Andino.

En vivo desde su casa de Villa Domínico, la mujer lamentó que “fue una competencia de tortas y se convirtió en el Coliseo”. Para ella “la gente es como que tuviera la mente chata, pero bueno”.

Luego aseguró que su hija “está bien”, con contención psicológica y que su error fue una confusión al momento de firmar el contrato: “Es un programa de pastelería y al leer un ítem en el contrato ella comprendió que hablaban de la pastelería y no de la gastronomía en general, por eso puso que no”, indicó.

Sobre la decisión de la producción aseguró que “el veredicto no es injusto, ella interpretó mal algo. Si las reglas eran así, ella con mucha dignidad se presentó, que no cualquiera lo haría, y aceptó su error”.

Susana Mendoza Samanta Casais

Sin embargo, Susana volvió a repetir la falta de profesionalismo de “Sami”: “Ella no es pastelera, es amateur. Jamás hizo un curso. Es el don que Dios le dio y la gente no acepta eso”, acusó.

“Ella empezó mirando a los grandes pasteleros por televisión, desde chiquitita. Nunca hizo ningún curso. Ella ama la pastelería. Cuando uno nace con un don ya lo hace desde chiquito”, dijo sobre la experiencia de Samanta.

Al hablar del estado actual de la “empleada administrativa” sostuvo que “no es tan dramático. Seguramente estuvo mal por las cosas que han hablado de ella, el odio de la gente, que la verdad no se comprende. Pero eso le ocurre a todos los genios, siempre lo quieren pisar”.

Al ser consultada de dinero, 600 mil pesos, que finalmente no ganó y que quedo en manos de Damián, dijo: "Con eso iba hacer un curso de pastelería, con Osvaldo Gross. Era su sueño poder pagarlo y hacer un curso con él.

También dedicó algunas palabras a los heaters: “Se esconden detrás de un celular, pero eso es lo más bajo que hay. Ella demostró su dignidad. Es más la gente que la quiere. Es ignorancia más que odio”.

“Para mi ella es ganadora, esto no me modifica en nada. Cuando me contó le dije que ya está liberada, que su vida sigue. Tiene una gran persona al lado de ella que la sostuvo, la acompañó ya que yo no pude”, remarcó.

La mujer se negó a hablar del episodio judicial que involucra a su hija y salió a la luz a causa del concurso: “De eso no voy a hablar nada porque no tuvo nada que ver con el programa”, manifestó y agregó que eso “ya está resuelto”.