"Bake Off Argentina": el jurado descalificó a Samanta Casais y ganó Damián Basile

Damián Basile

En la noche del domingo, el reality de pastelería amateur, "Bake Off Argentina", llegó a su fin y se definió quién es el campeón del programa más exitoso del año.

Como el domingo pasado quedó eliminada Agustina, una de los favoritos por parte del público, los únicos dos finalistas del certamen eran Damian, quien mantenía una amistad con Agustina, y Samanta, la más polémica del ciclo de Telefe ya que se decía que era pastelera profesional.

Pero tal como habían adelantado los responsables de la producción, los antecedentes de Samanta Casais fueron investigados y la de esa manera, la pastelera fue descalificada

“Antes que nada queremos valorar tu rol como participante, tu delicadeza es tu sello. Es muy difícil para nosotros e imagino que para vos también, pero como sabés, sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros y negada en el formulario de inscripción”, le dijo Christophe. Y luego, le comunicó: “Pensamos que lo más justo es que quedes afuera de la competencia y no recibas el premio ni el título de la mejor pastelera amateur del país”.

Samanta se mostró dolida y respondió: “La pasé muy mal por todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales. Ha sido todo muy cruel para mí, pero eso no quita que lo que haya vivido en la carpa fue maravilloso. Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro esto: no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento con la cocina o el acercamiento a la cocina fue limitado. Fue con un pequeño emprendimiento familiar”.

De esta manera, Damián Pier Basile pasó a ser el gran ganador de esta segunda edición, se convirtió en el gran pastelero y se llevó los 600 mil pesos que estaban en juego en el ciclo que condujo Paula Chaves.

“Estoy dentro de todo contento por este reconocimiento, más allá de que la situación no haya sido la ideal. Les quiero agradecer la decisión que tomaron, estoy muy feliz. La gente creía mucho en mí pero yo no me la creía, y sé que es un empujón enorme para lo que es mi futuro con la pastelería, que tanto amo”, señaló, emocionado, Damián.