Marcela Coronel disparó contra Denise Dumas: "Me descalificó, humilló y maltrató"

-Marcela Coronel-

Tras una semana que se tomó para "pensar", Marcela Coronel renunció a "Hay que ver". Y ahora la panelista habló y disparó contra Denise Dumas, la conductora del programa de El Nueve.

Ambas tuvieron un fuerte cruce al aire por la cuarentena (Denise en contra, Marcela apoyando las decisiones del Gobierno) cosa que afectó mucho a la panelista. "Yo solo sé lo que sentí", dijo Coronel, quien confesó haberse puesto a llorar en el corte.

Lo que provocó el enojo de Marcela fue, según ella, que Denise se involucrara con su vida personal. "Seguí con mi postura y me dijo que no podía hablar porque tengo la panza llena y no sé lo que digo. Y para mí ahí se termina el debate. Frente a una discusión todos podemos tener una mirada diferente, pero queda invalidada cuando del otro lado hay alguien que, sin poder argumentar lo que dice, te ataca en tu vida personal", señaló en una nota con La Nación.

Además, remarcó que le pareció "gravísimo" porque esas palabras llegaron de la conductora del programa y no de un par suyo. "Si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise".

"En el corte me puse a llorar y les dije a José María y al productor que no puede hacerme lo que me hizo, que eso no puede pasar y pregunté si estaban esperando que yo renuncie. Me dijeron que Denise estuvo mal, que eso no se hace y me dieron la razón. Yo estaba muy mal. Quiero aclarar que ya venía sufriendo un montón este tipo de cosas", agregó.

Por último dijo que todo quizás hubiera sido diferente si Denise la llamaba para pedirle disculpas: "Al menos podría llamar y decir que no fue para tanto, que no se dio cuenta y terminar pidiendo disculpas porque hizo sentir mal al otro. En una semana no me llamó nunca. Más allá de lo que yo piense, era lo que correspondía. Tanto que habla de mi panza llena, se cagó en eso que ella cree porque no sabe nada de mi vida privada. Tiró eso al aire por pura demagogia, para ponerse a la gente de su lado en un discurso mentiroso porque ella tampoco puede hablar. Y me dejó sin laburo. Porque de qué manera vuelvo yo a un programa en el que tengo un conflicto con la conductora".