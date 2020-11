Marcela Tauro, quebrada por el padre que cruzó la frontera con su hija: "El dolor de esa criatura me parte"

Marcela Tauro

Belén Ludueña no pudo contener las lágrimas este viernes por el hombre que caminó cinco kilómetros con su hija en brazos y enferma, imágenes que se hicieron virales.

La conductora de "Buenos Días América" no pudo contener su llanto al ver la historia de Milagros que tiene 12 años y no la dejaban entrar de una provincia a otra.

En este contexto, Marcela Tauro pasó por la misma emoción en "Fantino a la tarde", América: "El dolor de esa criatura me parte. Tienen que pedir perdón, la criatura está sufriendo y nadie hizo nada", indicó entre lágrimas.

"Estamos muy fríos y pensando en la plata y la política. ¿Qué nos pasa? Esa criatura no fingía, estaba llorando de dolor. ¿Qué nos está pasando que no hacemos nada?", agregó indignada.

Y siguió: "Yo no puedo creer eso, somos una mierda. Los políticos primero, yo siendo la mujer del gobernador pediría perdón. No importa si tiene el permiso o no, se transmite en el video como sufre esa criatura".