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El emotivo anuncio de Ángela Torres que tomó a todos por sorpresa

Ángela Torres provocó una revolución en Luzu TV al compartir al aire un anuncio que la llena de felicidad.

7 may 2026, 18:03
El emotivo anuncio de Ángela Torres que tomó a todos por sorpresa.
El emotivo anuncio de Ángela Torres que tomó a todos por sorpresa.

El emotivo anuncio de Ángela Torres que tomó a todos por sorpresa.

La carrera musical de Ángela Torres atraviesa uno de sus momentos más importantes y la artista decidió compartir la noticia con todos sus seguidores de una manera muy especial. En medio de una emisión de Nadie Dice Nada (Luzu TV), la cantante sorprendió a sus compañeros al anunciar que dará un show en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de la Argentina.

Visiblemente emocionada, Ángela contó al aire que finalmente cumplirá uno de sus grandes sueños dentro de la música. "La semana que viene salgo a la venta con un Movistar Arena para diciembre", expresó la artista mientras recibía el aplauso y el cariño de todo el equipo del programa.

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El anuncio rápidamente generó repercusión entre los seguidores del ciclo y también en las redes oficiales de Nadie Dice Nada, donde celebraron el importante paso profesional de la cantante. "ANGELITA VA A HACER UN MOVISTAR ARENA!!!!!!! YA QUEREMOS ESTAR TODOS AHÍ, TE LO MERECES ANGELITA!!", escribieron desde la cuenta del programa que conduce Nico Occhiato y del que también forman parte Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal.

De esta manera, Ángela Torres se prepara para uno de los desafíos más importantes de su carrera artística. La cantante se presentará el próximo 9 de diciembre en el Movistar Arena, un escenario reservado para grandes figuras nacionales e internacionales y que representa un verdadero hito para cualquier artista argentino.

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¿Qué contó Ángela Torres sobre la traición de la novia de Franco Colapinto?

En una entrevista que se viralizó en TikTok, Ángela Torres recordó la fuerte traición de una amiga cercana que terminó marcando el final de una importante amistad. Sin dar nombres, la actriz contó que descubrió a su amiga besándose con la persona con la que ella estaba involucrada sentimentalmente. “Cuando volví se estaba chapando a mi novio. Ahí, en mi cara”, relató.

Tras sus declaraciones, en redes sociales muchos usuarios comenzaron a señalar a Maia Reficco, actual novia de Franco Colapinto, como la supuesta protagonista de la historia. Además, algunos internautas mencionaron a Agustín Bernasconi como el tercero en cuestión. Aunque Ángela nunca confirmó identidades, las especulaciones crecieron rápidamente y el tema explotó en internet.

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