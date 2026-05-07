El emotivo anuncio de Ángela Torres que tomó a todos por sorpresa.

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¿Qué contó Ángela Torres sobre la traición de la novia de Franco Colapinto?

En una entrevista que se viralizó en TikTok, Ángela Torres recordó la fuerte traición de una amiga cercana que terminó marcando el final de una importante amistad. Sin dar nombres, la actriz contó que descubrió a su amiga besándose con la persona con la que ella estaba involucrada sentimentalmente. “Cuando volví se estaba chapando a mi novio. Ahí, en mi cara”, relató.

Tras sus declaraciones, en redes sociales muchos usuarios comenzaron a señalar a Maia Reficco, actual novia de Franco Colapinto, como la supuesta protagonista de la historia. Además, algunos internautas mencionaron a Agustín Bernasconi como el tercero en cuestión. Aunque Ángela nunca confirmó identidades, las especulaciones crecieron rápidamente y el tema explotó en internet.